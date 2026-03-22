سەرۆکی حکوومەت و نوێنەری ئەمریکا لە نەتەوە یەکگرتووەکان دۆخی ناوچەکەیان تاوتوێ دەکەن
سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و نوێنەری ئەمریکا لە نەتەوە یەکگرتووەکان قەیرانی ئابووری لەسەر هەرێمی کوردستان و عێراق و رێگەدان بە هەناردەکردنی نەوت لە رێگەی بۆریی هەرێمی کوردستانەوە بۆ تورکیایان تاوتوێ کرد.
حکوومەتی هەرێمی کوردستان راگەیەندراوێکی بڵاو کردووەتەوە و تێیدا ئاماژەی داوە، ئەمڕۆ یەکشەممە 22ـی ئاداری 2026، لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا ، مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و باڵیۆز مایکڵ واڵتز نوێنەری ئەمریکا لە نەتەوە یەکگرتووەکان، گۆڕانکاری و پەرەسەندنەکانی ئەم دواییەی هەرێمی کوردستان و عێراق و رۆژهەڵاتی ناوەڕاستیان تاوتوێ کرد.
لە ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە، مەسرور بارزانی و مایک وڵتز گفتوگۆیان لەبارەی کاریگەرییەکانی قەیرانی ئابووری لەسەر هەرێمی کوردستان و عێراق و رێگەدان بە هەناردەکردنی نەوت لە رێگەی بۆریی هەرێمی کوردستانەوە بۆ تورکیا کرد ، وەک هەنگاوێک بۆ یارمەتیدان و کەمکردنەوەی بارگرانی دۆخی دارایی.
هەروەها هەردوولا جەختیان لە گرنگی بەهێزترکردنی پەیوەندییەکانی ئەمەریکا و هەرێمی کوردستان کردەوە.
لەگەڵ باڵیۆز مایکڵ واڵتز نوێنەری ئەمەریکا لە نەتەوە یەکگرتووەکان، پەرەسەندنەکانی ناوچەکەمان تاوتوێ کرد.— Masrour Barzani (@masrourbarzani) March 22, 2026
