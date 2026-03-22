عێراق و میسر و تورکیا هەوڵی راگرتنی شەڕ و راگەیاندنی ئاگربەست دەدەن

فوئاد حوسێن وەزیری دەرەوەی عێراق، لە دوو پەیوەندیی تەلەفۆنی جیادا لەگەڵ وەزیرانی دەرەوەی میسر و تورکیا، دوایین پەرەسەندنی دۆخی ئەمنیی ناوچەکە و هەوڵەکان بۆ کەمکردنەوەی گرژییەکان تاوتوێ کرد.

یەکشەممە 22ـی ئاداری 2026، بەگوێرەی بەیاننامەیەکی وەزارەتی دەرەوەی عێراق، فوئاد حوسێن وەزیری دەرەوەی عێراق لەگەڵ بەدر عەبدولعاتی وەزیری دەرەوەی میسر، باسیان لە ئامادەکارییەکان بۆ کۆبوونەوەی داهاتووی وەزیرانی دەرەوەی وڵاتانی عەرەبی لە چوارچێوەی کۆمکاری عەرەبیدا کرد، هەروەها هەردوولا جەختیان کردەوە، پێویستە کارنامەی کۆبوونەوەکە چەندین دۆسیەی جۆراوجۆر لەخۆ بگرێت کە گوزارشت بێت لە قەبارەی ئەو ئاڵەنگارییانەی رووبەڕووی ناوچەکە دەبنەوە.

لە پەیوەندییەکدا، وەزیری دەرەوەی عێراق تیشکی خستوەتە سەر پەرەسەندنی دۆخی ئەمنی و سەربازی لە عێراق و پاراستنی نێردە دیپلۆماسییەکان لە بەغدا، هەروەها ئاماژەی بە کاریگەرییە نەرێنییەکانی بەردەوامی ململانێکان لەسەر ئابووریی عێراق و میسر کرد.

لە بەیاننامەیەکی دیکەی وەزارەتەکەدا هاتووە، فوئاد حوسێن وەزیری دەرەوەی عیراق لەگەڵ هاکان فیدان وەزیری دەرەوەی تورکیا، پەرەسەندنە ئەمنییەکانی ناوچەکە و چەند پرسێکی گرنگیان تاوتوێ کردووە، وەزیری دەرەوەی عێراق باسی لە دۆخی ئەمنی بەغدا کرد، بەتایبەت دوای ئەو هێرشەی کرایە سەر بارەگای دەزگای هەواڵگری عێراق و ئاماژەی بەو رێکارانە کرد کە بۆ پاراستنی دامەزراوە فەرمییەکان گیراونەتەبەر.

هەروەها هەردوو وەزیر تێڕوانینی عێراق و تورکیایان لەسەر شەڕی ناوچەکە و لێکەوتەکانی لەسەر ئاسایشی هەرێمی ئاڵوگۆڕ کرد و جەختیان لە گرنگی هەماهەنگی هاوبەش کردەوە.

لە کۆتایی هەردوو پەیوەندییەکەدا، لایەنەکان جەختیان لە پێویستی چڕکردنەوەی هەوڵەکان و کاری هاوبەش کردەوە بۆ فشار دروستکردن بە ئاراستەی راگرتنی شەڕ و گەیشتن بە ئاگربەست، بە ئامانجی کۆنترۆڵکردنی ئاڵۆزییەکان و چەسپاندنی سەقامگیری لە ناوچەکەدا.