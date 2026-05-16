عەزم و دەوڵەتی یاسا تانە لە رێکارەکانی متمانەدان بە کابینەکەی عەلی زەیدی دەگرن

کاردانەوەکان دژ بە رێکارەکانی دانیشتنی پەرلەمانی عێراق بۆ متمانەدان بە کابینەکەی عەلی زەیدی بەردەوامن. هەردوو هاوپەیمانیی عەزم و دەوڵەتی یاسا نیگەرانیی قووڵی خۆیان دەربڕی و هەڕەشەی پەنابردن بۆ دادگای فیدراڵی دەکەن.

شەممە 16ی ئایاری 2026، سەڵاح دلێمی، سەرکردە لە هاوپەیمانیی عەزم، میوانی باسی رۆژی کوردستان24 بوو کە لە لایەن ژینۆ محەممەد پێشکەش دەکرێت، رایگەیاند، ئەوان تانە لە رێکارەکانی دەنگدان بە کابینەکەی زەیدی دەگرن و پەنا بۆ دەسەڵاتی دادوەری دەبەن.

دلێمی ئاشکرای کرد، دەستیان کردووە بە کۆکردنەوەی واژۆ لە ناو پەرلەمان بۆ لابردنی سەرۆکی پەرلەمان، بە ئامانجی گەڕاندنەوەی سەقامگیری بۆ ناوەندی یاسادانان.

گوتیشی: "هاوپەیمانیی عەزم بە سەرۆکایەتیی موسەننا سامەرائی، پشتیوانێکی تەواوی حکوومەتەکەی عەلی زەیدی و سەقامگیریی پرۆسەی سیاسییە، بەڵام رێگە نادەین پەرلەمان بکرێتە سەکۆیەکی حزبی و لەمپەر لەبەردەم بەرژەوەندیی گشتیدا دروست بکرێت."

لەلایەکی دیکەوە، سەڵاح بوشی، سەرکردە لە هاوپەیمانیی دەوڵەتی یاسا، کە ئەویش میوانی بەرنامەکە بوو، رەخنەی توندی لە شێوازی بەڕێوەچوونی دانیشتنەکەی پەرلەمان گرت و بە کوردستان24ی راگەیاند: "لە دانیشتنەکەدا رێککەوتنی سیاسی و ئەخلاقی پێشێلکرا، چونکە بە ئاشکرا نیەت هەبوو بۆ ئەوەی وەزیرەکانی دەوڵەتی یاسا متمانە وەرنەگرن."

بوشی جەختی لەوە کردەوە کە دەوڵەتی یاسا دامەزرێنەری "هاوپەیمانیی هێزە بەهێزەکان"ە و ئامانجیان تەنیا باشترکردنی رێڕەوی حوکمڕانییە لە عێراقدا. گوتیشی: "پڕۆژەکەی ئێمە پڕۆژەیەکی کەسیی نییە، بەڵکو لە پێناو بەرژەوەندیی نیشتمانیی وڵاتدایە."

ئەم ئاڵۆزییانەی ناو پەرلەمان ئاماژەن بۆ قڵیشێکی قووڵ لە نێوان لایەنە سیاسییەکاندا، سەرەڕای تێپەڕبوونی کابینە حکوومییەکە، کە پێدەچێت لە رۆژانی داهاتوودا ململانێکان بچنە ناو هۆڵەکانی دادگاوە.

رۆژی پێنجشەممە، 14ی ئایاری 2026، بە ئامادەبوونی نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان و بەشێک لە سەرکردە سیاسییە باڵاکانی عێراق، پەرلەمانی عێراق کاتژمێر 5:45 خولەکی ئێوارە بە مەبەستی دەنگدان لەسەر کابینەی نوێی حکوومەت کۆبووەوە.

لە کۆتایی پرۆسەکەشدا و دوای سەرکەوتنی پرۆسەی متمانەدان بە کارنامەی حکوومەت و لە کۆی 23 وەزیر، 14یان پەسەند کراون و ئاڵۆزی لەسەر چەند پۆستێک دروست بوو و، سەرۆکی پەرلەمان بڕیاری دا کۆبوونەوەکە بۆ کاتێکی دیکە هەڵبگرێت.

پۆستی وەزیر بۆ وەزارەتەکانی ناوخۆ، بەرگری، ئاوەدانکردنەوە، پلاندانان، خوێندنی باڵا، کار و کاروباری کۆمەڵایەتی، گەنجان و وەرزش، رۆشنبیری، کۆچ و کۆچبەران هێشتا بە بەتاڵی ماونەتەوە و کاندیدەکانیان متمانەیان بەدەست نەهێناوە، چاوەڕوان دەکرێت لە دانیشتنەکانی داهاتوودا کاندیدی نوێ بۆ ئەو پۆستانە دیاری بکرێت.