سوپای ئیسرائیل برینداربوونی 7 سەربازی لە باشووری لوبنان راگەیاند

دووشەممە 23ـی ئاداری 2026، گوتەبێژی سوپای ئیسرائیل رایگەیاند، حەوت سەربازی وڵاتەکەی لە باشووری لوبنان بریندار بوون، ئاماژەی بەوەشکرد، چوار لەو سەربازانە لە ئەنجامی تەقینەوەیەک لە کاتی جوڵەی هێزەکانی سوپای ئیسرائیل لەسەر سنووری لوبنان بریندار بوون، هاوکات ماڵپەڕی "وڵا"ی ئیسرائیلی ئاماژەی بەوە کردووە، لە سەرەتای دەستپێکردنی ئۆپەراسیۆنە زەمینییەکانەوە لە باشووری لوبنان، تاوەکو ئێستا 48 سەربازی ئیسرائیلی بریندار بوون.

لە لایەکی دیکەوە، حزبوڵڵای لوبنان رایگەیاند، هێرشێکی ئاسمانییان لەرێگەی ژمارەیک درۆنی خۆکوژەوە ئەنجامداوە بۆ سەر خاڵێکی جێگیربوونی هێزەکانی ئیسرائیل لە نزیک "خەلەت ئەلبوستان" لە باشووری رۆژهەڵاتی شارۆچکەی "مارون ئەلڕاس"ی سەر سنوور و جەختی لەوە کردەوە، هێرشەکە ئامانجەکەی پێکاوە و برینداری لێکەوتووەتەوە.