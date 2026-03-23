نێچیرڤان بارزانی و وەزیری دەرەوەی هۆڵەندا دۆخی ناوچەکە تاوتوێ دەکەن

نیوەڕۆی ئەمڕۆ دووشەممە، 23ـی ئاداری 2026، لە راگەیەندراوێکدا سەرۆکایەتی هەرێم بڵاوی کردەوە؛ نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، پەیوەندییەکی تەلەفۆنیی لە تۆم بێریندسن، وەزیری دەرەوەی هۆڵەنداوە پێگەیشت.

لە راگەیەندراوکەدا هاتووە؛ نێچیرڤان بارزانی، پیرۆزباییی دەستبەکاربوونی لە بێریندسن کرد و هیوای سەرکەوتنی بۆ خواست، هەروەها سوپاس و پێزانینی بۆ یارمه‌تی و هاوکارییە بەردەوامەکانی هۆڵەندا بۆ هەرێمی کوردستان لە هەموو کاتەکاندا، دووپات کردەوە.

هەردوولا دەربارەی دوایین پێشهاتەکانی شەڕ و بارودۆخی ئاڵۆزی ناوچەکە، بیروڕایان گۆڕییەوە و بەتایبەتی تیشکیان خستە سەر لێکەوتە مەترسیدارەکانی شەڕ لەسەر ئارامی و سەقامگیری و دۆخى ئابوورى له‌ ناوچەکە و جیهان. لەمبارەیەوە هاوڕا بوون کە پێویستە هەموو هەوڵێک بدرێت بۆ راگرتنی شەڕ و چارەسەرکردنی ئاشتییانەی کێشە و ناکۆکییەکان.

لای خۆیەوە وەزیری دەرەوەی هۆڵەندا نیگەرانیی وڵاتەکەی و یەکێتیی ئەوروپای لە ئەگەری فراوانبوونی زیاتری شەڕ و ململانێکان و لێكه‌وته‌كانى دەربڕی، هەروەها جەختی لە پشتگیریی وڵاتەکەی بۆ پاراستنی ئارامی و سەقامگیریی عێراق و هەرێمی کوردستان کردەوە.

كاريگه‌ريى شەڕ لەسەر هەرێمی کوردستان، په‌يوه‌ندييه‌كانى هه‌ولێر ـ به‌غدا، گرنگیی دوورخستنەوەی عێراق و هەرێمی کوردستان لە شەڕ و پەیوەندی و هاریکاریی هاوبەشیان لەگەڵ هۆڵەندا، تەوەرێکی دیکەی پەیوەندییە تەلەفۆنییەکە بوو.