دیپای هۆکاری بەکارهێنانی مۆبایل لە کاتی یاری ئاشکرا دەکات

مێمفیس دیپای
مێمفیس دیپای یاریزانی هۆڵەندی یانەی کۆرنسیانزی بەڕازیلی، بەهۆی بەکارهێنانی مۆبایلەکەی لە کاتی بەڕێوەچوونی یاری یانەکەی بەرامبەر فلامینگۆ رووبەڕووی رەخنەیەکی زۆر بووەوە و لە کۆتاییدا ئەو یاریزانە هۆکارەکەی بڵاوکردەوە.

لە یاری نێوان کۆرنسیانز و فلامینگۆ کە یارییەکە بە یەکسانبوون کۆتایی هات و مێمفیس دیپای یاریزانی هۆڵەندی یانەی کۆرنسیانز، لەم یارییە بەهۆی پێکان لە خولەکی 22 ناچار بوو یاریگا جێبهێڵێت و لەسەر کورسی یەدەگ بینەری یارییەکە بێت.

لە کۆتا خولەکەکانی یارییەکە کامێرایەکی یاریگا ئەو یاریزانەی راو کرد کە خەریکی بەکارهێنانی مۆبایلەکەی بوو، لەو کاتەوەش یەکێک لە بەرپرسەکانی یانەکە لێی نزیک دەبێتەوە و داوای لێدەکات مۆبایلەکەی هەڵگرێت، دوای یارییەکەش لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان رەخنەیەکی زۆر لەو یاریزانە گیرا.

دوای چەند رۆژێک یاریزانە هۆڵەندییەکە هۆکاری بەکارهێنانی مۆبایلی بڵاوکردەوە و دەڵێت '' لەو کاتەوە پەیوەندی بە پزیشکی تایبەتی کردووە و لە پێکانەکەی ئاگادار کردووەتەوە ''.

 

 

 

کاروان فاخر ,