یەكەمین لێدوانی ئێمباپێ لەبارەی راهێنەرایەتی فەرەنسا لە لایەن زیدان

پێش کاتژمێرێک

سەرۆكی فیدراسیۆنی تۆپی پێی فەرەنسا رایگەیاند لە دوای كۆتایی هاتنی مۆندیالی 2026 شوێنگرەوەی دیدییە دیشامپ ئاشكرا دەكەن. لە لایەكی دیكەیشەوە لەبارەی راهێنەرایەتی هەڵبژاردەی فەرەنسا لە لایەن زەینەدین زیدان پرسیار لە كیلیان ئێمباپێ كرا.

زەینەدین زیدانی تەمەن 54 ساڵ، لە لێواری وەرگرتنی پۆستی راهێنەرایەتی هەڵبژاردەی فەرەنسادایە، بە ئەگەرێكی زۆر لەم هاوینە دەبێتە راهێنەری هەڵبژاردەی فەرەنسا، لە لایەكی دیكەیشەوە فیلیپی دیالۆی سەرۆکی فیدراسیۆنی تۆپی پێی فەرەنسا ڕایگەیاندووە جێنشینی دیشامپ دیاری كراوە، بەڵام ئامادەنین ناوەكەی ئاشكرا بكەن.

دیالۆ، سەرۆكی تۆپی پێی فەرەنسا گوتی: بابەتی راهێنەری داهاتووی فەرەنسا یەكلایی كراوەتەوە، هیوادارین هەڵبژاردەی فەرەنسا بگاتە یاریی كۆتایی مۆندیال و راستەوخۆ لە دوای یارییەكە لە رۆژی 19ـی تەمووزی ئەمساڵ كە وادەی یاریی كۆتایی مۆندیالی 2026ـە جێنشینی دیشامپ ئاشكرا بكەن.

دیالۆ دەشڵێت: دەزانم لەبارەی راهێنەری نوێی فەرەنسا بیر لە كێ دەكەنەوە، بەڵام ژمارەیان زۆر كەمە ئەوانەی خەون بە سەركردایەتیكردنی یەكێك لە گەورەترین هەڵبژاردەكانی جیهان دەبینن كە فەرەنسایە.

فابریزیۆ رۆمانۆی رۆژنامەنووسی ناوداری ئەورووپا رایگەیاند جێنشینەكەی دیشامپ لە دوای مۆندیالی 2026 زەینەدین زیدانە، خەونی ئەو راهێنەرە ئەوەیە كە مۆندیالی 2030 لەگەڵ وڵاتەكەی بباتەوە و ببێتە دووەمین كەس لە دوای دیشامپ وەكو یاریزان و راهێنەر مۆندیال لەگەڵ فەرەنسا بەدەستبهێنێت.

لە لایەكی دیكەیشەوە لە كۆنگرەیەكی رۆژنامەوانیدا لەبارەی ئەگەری پەیوەندیكردنی زیدان بە هەڵبژاردەی كەڵەشێرەكان، كیلیان ئێمباپێ كاپتنی هەڵبژاردەی فەرەنسا لەبارەی ناوهێنانی زەینەدین زیدان خۆی بەدوورگرت و گوتی: من نازانم كێ دەبێتە راهێنەری داهاتووی فەرەنسا، سەرۆکی فیدراسیۆنی تۆپی پێی فەرەنسا لە کاتێکی گونجاو ناسنامەی راهێنەری نوێ بۆ راگەیاندنەكان ئاشكرا دەكات، باوەڕ بكەن هیچ لەمبارەیەوە نازانم، ئاگاداریش نیم و بەشدار نیم لە پرۆسەی بڕیاردان لە دیاریكردنی راهێنەری نوێی فەرەنسا.