کەشناسیی هەرێم: سبەی باران بە لێزمە دەبارێت

پێش 34 خولەک

سێشەممە، 24ـی ئاداری 2026، بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانیی هەرێمی کوردستان، کەشی پێشبینیکراوی 24 کاتژمێری داهاتووی بڵاو کردەوە.

بەڕێوەبەرایەتییەکە لە راگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە دا، سبەی ئاسمان هەوری باراناوی دەبێت بە درێژایی کاتەکان، بۆ ماوەیەکی کورتخایەن باران بارینی بە لێزمە دەبێت لە سنووری گەرمیان، کەرکووک، رۆژهەڵاتی هەولێر و بەشێک لە ناوچە شاخاوییەکانی دهۆک.

بە پێی راگەیەنراوەکە، لە دوای نێوەڕۆوە نمەباران و بارانی مام اوەند کە هەندێ جار هەورە تریشقەی لەگەڵ دەبێت سەرجەم ناوچەکانی هەرێم دەگرێتەوە، لە درەنگانی شەو و بەیانی زووی پێنجشەممەدا تا رادەیەک بارانبارین لاواز دەبێت لەگەڵ بارینی بەفرێکی کەم لە ناوچە شاخاوییە سنوورییەکانی باکوور و باکووری رۆژهەڵاتی هەرێم.

بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانیی هەرێمی کوردستان، دەڵێت: سبەی پلەکانی گەرما بەراورد بە ئەمڕۆ، بە رێژەی (2-4) پلەی سیلیزی نزم دەبنەوە.

بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بە پلەی سیلیزی:

هەولێر: 16 پلەی سیلیزی

پیرمام: 13 پلەی سیلیزی

سۆران: 12 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران: 5 پلەی سیلیزی

سلێمانی: 14 پلەی سیلیزی

چەمچەماڵ: 16 پلەی سیلیزی

دهۆک: 14 پلەی سیلیزی

زاخۆ: 14 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە: 13 پلەی سیلیزی

گەرمیان: 17 پلەی سیلیزی