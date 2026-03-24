میدیاکانی ئیسرائیل: ئەمریکا تاوتوێی ئاگربەستێکی یەک مانگی لەگەڵ ئێران دەکات
کەناڵی 12ـی ئیسرائیلی لە زاری سێ سەرچاوەی ئاگادارەوە بڵاویکردەوە، ئەمریکا تاوتوێی ئەگەری راگەیاندنی ئاگربەست لەگەڵ ئێران بۆ ماوەی یەک مانگ دەکات، ئەوەش بە مەبەستی رەخساندنی دەرفەت و تەرخانکردنی کات بۆ ئەنجامدانی دانوستان.
سێشەممە 24ـی ئاداری 2026، کەناڵی 12ـی ئیسرائیل راپۆرتێکی لەبارەی چۆنییەتی راگەیاندنی ئاگربەستی نێوان ئەمریکا و ئێران بڵاوکردووەتەوە، بەگوێرەی راپۆرتەکە ناوەندە سیاسی و سەربازییەکانی ئیسرائیل ترسیان هەیە لەوەی رێککەوتنێکی چوارچێوەیی گشتی لەگەڵ ئێراندا واژۆ بکرێت، لە کاتێکدا گفتوگۆکان بابەتە گرنگەکانی وەک دۆسیەی ئەتۆمی، بەرنامەی مووشەکی و هەژموونی ناوچەیی ئێران دەگرێتەوە.
ئەم راپۆرتە لە کاتێکدا بڵاودەبێتەوە ناوچەکە لەژێر گرژییەکی سەربازی و دیپلۆماسی چڕدایە، لە لایەک ئەمریکا هەوڵی کەمکردنەوەی ئاڵۆزییەکان لەگەڵ تاران دەدات، لە لایەکی دیکەشەوە ئیسرائیل تێبینی و ناڕەزایەتی بەرامبەر بە هەر رێککەوتنێک هەیە کە هەڵوەشاندنەوەی تەواوەتی تواناکانی ئەتۆمی و سەربازیی ئێران لەخۆ نەگرێت.
28ـی شوباتی رابردوو، ئەمریکا و ئیسرائیل دەستیان کرد بە بۆردومانکردنی چەندین ئامانج لە ناوخۆی ئێران، لەوانەش تاران، کە بووەتە هۆی گیانلەدەستدانی هاووڵاتیانی مەدەنی و زیانی زۆری ماددی، لە بەرامبەردا ئێران هێرشی تۆڵەسەندنەوەی بۆ سەر خاکی ئیسرائیل و بنکە سەربازییەکانی ئەمریکا لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەستپێکردووە.