لیمۆ هەورامی: "سیاچەمانە" یەکێکە لە قورسترین شێوازەکانی گوتنی گۆرانی

لیمۆ هەورامی خانمە هونەرمەندی گۆرانیبێژ، لە چاوپێکەوتنێکی تایبەتدا، تیشک دەخاتە سەر بەرهەمە هونەرییەکانی خۆی و باس قورسترین شێوازی گوتنی گۆرانی دەکات.

لیمۆ هەورامی، خانمە هونەرمەندی گۆرانیبێژ، دەربارەی ئەزموونی هونەری خۆی بە کوردستان24ی گوت، "من لە ساڵی 2013 دەستم بەکاری هونەری کردووە بە گۆرانی گوتن و دروستکردنی کلیپ، نزیکەی 28 گۆرانیم تۆمار کردووە. لە ماوەی ئەم ساڵانەدا توانیومە بەشداری لە ژمارەیەک فێستیڤاڵ و کۆنسێرتی کوردی بکەم لە وڵاتەکانی وەکو، ئەمریکا، بەریتانیا و کەنەدا، هەموو گۆرانییەکانم مۆرک و رەسەنایەتی کوردی پێوە دیارە، من ئەزموونێکی درێژم لەناو هونەری کوردی هەیە و هەمیشە حەز دەکەم گۆرانییەکانم کوردی رەسەن بن، لە کەنەداش هەمیشە بەشێواز و ستایلی رەسەنی کوردی دەردەکەوم لە زۆربەی کۆنسێرت و ئاهەنگەکاندا."

لیمۆ هەورامی گوتیشی، "میوزیکی کوردی تایبەتمەندییەکی دیاریکراوی هەیە کە گوێگر بە ئاسانی دەتوانێت بیناسێتەوە بە تایبەتی لە گۆرانییە رەسەنەکاندا. من زۆر بە کارەکانی مامۆستا حەسەن زیرەک، ماملێ و مامۆستا عوسمان هەورامی سەرسامم کە بە نموونەی میوزیکی رەسەنی کوردی ناسراون."

ئەو خانمە هونەرمەندە باس لە شێوازە قورسەکانی گوتنی گۆرانی دەکات و دەڵێت، "سیاچەمانە" یەکێکە لە قورسترین شێوازەکانی گوتنی گۆرانی، چونکە پێویستی بە دەنگ و تەکنیکی تایبەتی هەیە و ئەمەش لەلایەن هونەرمەندانی وەک عوسمان هەورامی، حەمە حوسێن کێمنەیی و جەمیل هەورامی بە باشی پیشان دراوە، بۆیە جاران گرنگی بە هونەری رەسەن دەدرا، بەڵام لە سەردەمی ئێستادا زۆرێک لە گۆرانیبێژان ئاواز و میوزیکی وڵاتانی دیکە بەکاردەهێنن، کە بەبڕوای من هۆکاری سەرەکی ئەوە ئارەزووی گەنجانە بۆ میوزیکی جیهانی، بەڵام دەبێتە هۆی لاوازبوونی گۆرانی و میوزیکی رەسەن."

لیمۆ هەورامی ئاماژەی بەوەش دا، "من لەکاتی تۆمارکردنی گۆرانی، سەرەتا گرنگی بە تێکست دەدەم و پاشان ئاواز، چونکە تێکست بناخەی سەرەکی گۆرانییە. من نزیکەی 35 ساڵە لە کەنەدا دەژیم و بەهۆی کەمیی شارەزایانی میوزیکی کوردی لەوێ، زۆرجار ناچارم بۆ تۆمارکردنی کارەکانم روو بکەمە ئەوروپا و هەرێمی کوردستان."

لە کۆتایی قسەکانیدا، لیمۆ هەورامی، باس لە پڕۆژەی نوێی هونەری خۆی دەکات و دەڵێت، "دوو کلیپی نوێم ئامادەیە، بەڵام بەهۆی هەندێک کێشە، هێشتا بڵاونەکراونەتەوە، بەڵام هیوادارم بتوانم لە داهاتوودا بەردەوام بم لە کارە هونەرییەکانم.

لیمۆ هەورامی، خانمە هونەرمەندی گۆرانیبێژ، لەشاری مەریوانی رۆژهەڵاتی کوردستان لەدایک بووە، 35 ساڵە لە وڵاتی کەنەدا دەژی، لە ساڵی 2013 دەستی بەکاری هونەری کردووە و خاوەنی 28 گۆرانی تۆمارکراوە.