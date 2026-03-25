وەرزش

بەرێوەبەری کارەکانی حەکیمی هەموو شتێک یەکلایی دەکاتەوە

ئەشرەف حەکیمی
جیهان ئەشرەف حەکیمی پاریس سانجێرمان فەڕەنسا

چەند رۆژێکە دەنگۆیەک بڵاوبووەتەوە کە ئەشرەف حەکیمی بەرگریکاری باڵی راستی مەغریبی یانەی پاریس سانجێرمانی فەڕەنسا، بیر لەوە دەکاتەوە جارێکی دیکە بگەڕێتەوە و پەیوەندی بە ریزەکانی یانەی ریاڵ مەدرید بکاتەوە.

دوای بڵاوبونەوەی ئەو دەنگۆیانە هەر زوو بەرێوەبەری کارەکانی بەرگریکارە مەغریبیەکە، وەڵامی دەنگۆکانی دایەوە و رایگەیاند، '' حەکیمی بە هیچ شێوەیەک بیر لە جێهێشتنی ریزەکانی یانەی پاریس سانجێرمان ناکاتەوە و ئەو یاریزانە، هەموو ئامانجیەتی جارێکی دیکە لەگەڵ یانەکەی ناسناوی چامپیۆنزلیگ بباتەوە ''.

حەکیمی ساڵی 2017 لە تیپی دووەمی ریاڵ مەدرید پەیوەندی بەو یانەیەوە کرد و پاشان لە ساڵی 2018 بۆ ماوەی دوو ساڵ، بە شێوەی خواستن پەیوەندی بە یانەی بورووسیا دۆرتمۆندی ئەڵمانیا کرد و دواجار ساڵی 2020 بە یەکجاری یانە شاهانەکەی جێهێشت و پەیوەندی بە یانەی ئینتەر میلان کرد.

حەکیمی تەنها یەکساڵ لەگەڵ یانەی ئینتەر میلان بەردەوام بوو و لە ساڵی 2021 بەرامبەر 68 ملیۆن یۆرۆ، پەیوەندی بە ریزەکانی یانەی پاریس سانجێرمانی فەڕەنسا کرد و گرێبەستەکەشی لەگەڵ ئەو یانەیە، ساڵی 2029 کۆتایی دێت.

 
کاروان فاخر