عێراقچی: دوژمن لە دابەشکردنی وڵاتمان شکستی هێنا

وەزیری دەرەوەی ئێران، جەختی لە شکستی ستراتیژیی ئەمریکا و ئیسرائیل کردەوە لە جەنگەکەیاندا دژی تاران و رایگەیاند، گەرووی هورمز لە ژێر کۆنترۆڵی ئێراندایە و تەنانەت دوای جەنگیش بە رێکاری تایبەت بەڕێوە دەبرێت.

چوارشەممە، 25ـی ئاداری 2026، عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران، لە چاوپێکەوتنێکی تەلەفیزیۆنیدا، گوتی: کە وڵاتەکەی توانیویەتی رێگریی لە ئەمریکا و ئیسرائیل بکات لەوەی بگەن بە ئامانجەکانیان.

عێراقچی ئەم جەنگەی وەک "خاڵێکی زێڕین" لە مێژووی ئێراندا وەسف کرد، چونکە بە گوتەی ئەو، دوژمن شکستی هێناوە لە دابەشکردنی وڵات، گۆڕینی رژێم و بەدەستهێنانی سەرکەوتنی خێرا.

سەبارەت بە دۆخی دەریاوانی، عێراقچی جەختی کردەوە کە؛ "گەرووی هورمز بووەتە شوێنی شکستی دوژمن و ئێمە خەریکی تاوتوێکردنی رێکاری تایبەتین بۆ بەڕێوەبردنی ئەم گەرووە تەنانەت بۆ قۆناغی دوای جەنگیش."

هەروەها وەزیری دەرەوەی ئێران لە پەیامێکدا بۆ وڵاتانی ناوچەکە گوتی: "ئێمە هیچ دوژمنایەتییەکمان لەگەڵ وڵاتانی ناوچەکەدا نییە، تەنیا بنکەکانی ئەمریکا و ئەو شوێنانە دەکەینە ئامانج کە هێرشیان لێوە دەکرێتە سەرمان."

عێراقچی سەرسامیی خۆشی نیشاندا کە تا ئێستا هەندێک لە وڵاتانی ناوچەکە سەرکۆنەی هێرشەکانی ئەمریکا و ئیسرائیلیان نەکردووە و داوای لێکردن کە لە ئەمریکییەکان دوور بکەونەوە، چونکە بنکەکانیان بۆ لێدانی ئێران بەکار هێنراون.

عێراقچی لە کۆتاییدا دووپاتی کردەوە کە؛ یەکڕیزیی نێوخۆیی ئێران بەهێزە و هەموو هەوڵەکانی دوژمن بۆ تێکشکاندنی ئەو یەکڕیزییە و بەدەستهێنانی سەرکەوتنی سەربازی، پووچەڵ کراونەتەوە.

بەیانیی شەممە، 28ـی شوباتی 2026، ئەمریکا و ئیسرائیل هێرشی ئاسمانییان بۆ سەر ئێران دەست پێکرد و لە ئەنجامدا چەند سەرکردەیەکی وڵاتەکە کوژران.

بەڵام ئێران هەر زوو وەڵامی ئەو هێرشانەی دایەوە و وێڕای ئاراستەکردنی ژمارەیەک مووشەک بۆ ئیسرائیل، چەندین بنکە و بارەگا سەربازییەکانی ئەمریکای لە وڵاتەکانی ناوچەکەدا کردە ئامانج.