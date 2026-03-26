ئومێد ئەحمەد: بەهۆی کەشوهەوا کارەبا لە چەند شوێنێک کوژاوەتەوە
ئومێد ئەحمەد، گوتەبێژی وەزارەتی کارەبای حکوومەتی هەرێمی کوردستان، ئەمڕۆ پێنجشەممە، 26ـی ئاداری 2026، بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی گوت: بەهۆی باران و رەشەبای بەهێزەوە لە چەند وێستەگەیەکی سەرەکی کێشەی تەکنیکی دروستبوو و بووە هۆی کوژانەوەی کارەبا.
گوتەبێژی وەزارەتی کارەبا ئاماژەی بەوە دا، تیمەکانی وەزارەتی کارەبا سەرقاڵی چاککردنەوەی وێستگەکانن و لە چەند کاتژمێری کەمی داهاتوو کێشەکە چارەسەر دەبێت و کارەبا دەگەڕێتەوە دۆخی ئاسایی خۆی.