ئومێد ئەحمەد: بەهۆی کەشوهەوا کارەبا لە چەند شوێنێک کوژاوەتەوە

کوردستان وەزارەتی کارەبای حکومەتی هەرێمی کوردستان

گوتەبێژی وەزارەتی کارەبا ئاماژەی بەوە دا، لە چەند کاتژمێری داهاتوو کێشەی کارەبا چارەسەر دەبێت و کارەبا دەگەڕێتەوە دۆخی ئاسایی خۆی.

ئومێد ئەحمەد، گوتەبێژی وەزارەتی کارەبای حکوومەتی هەرێمی کوردستان، ئەمڕۆ پێنجشەممە، 26ـی ئاداری 2026، بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی گوت: بەهۆی باران و رەشەبای بەهێزەوە لە چەند وێستەگەیەکی سەرەکی کێشەی تەکنیکی دروستبوو و بووە هۆی کوژانەوەی کارەبا.

گوتەبێژی وەزارەتی کارەبا ئاماژەی بەوە دا، تیمەکانی وەزارەتی کارەبا سەرقاڵی چاککردنەوەی وێستگەکانن و لە چەند کاتژمێری کەمی داهاتوو کێشەکە چارەسەر دەبێت و کارەبا دەگەڕێتەوە دۆخی ئاسایی خۆی.

 
شۆڕش هەرکی ,