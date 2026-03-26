سیناتۆرێکی ئەمریکا بۆ کوردستان24: کورد دۆست و هاوپەیمانی ئێمەیە

سیناتۆرێکی ئەمریکا دووپاتی دەکاتەوە، کورد دۆست و هاوپەیمانی وڵاتەکەیەتی و لە ریزی متمانەپێکراوترین هاوبەشەکانیانە لە ناوچەکەدا.

کێڤن کرەیمەر، ئەندامی ئەنجوومەنی پیرانی ئەمریکا لە لێدوانێکدا بۆ کوردستان24 رایگەیاند، "کورد دۆست و هاوپەیمانی ئێمەیە و لە ریزی متمانەپێکراوترین هاوبەشەکانمانن لە ناوچەکەدا."

ئەو سیناتۆرە روونیشی کردەوە، "پێویستە سیاسەتەکانمان و پشتیوانییەکانمان رەنگدانەوەی ئەو واقیعە بێت".

کێڤن کرەیمەر، سیناتۆری کۆمارییەکان لە ویلایەتی نۆرس داکۆتا، یەکێکە لەو سیاسەتمەدارانەی بەردەوام پشتیوانیی لە مافەکانی کورد کردووە لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست. لە ساڵانی رابردوودا چەندین جار داوای لە ئیدارەی ئەمریکا کردووە هاوکاریی زیاتری هەرێمی کوردستان بکات، بەتایبەتی لە رووی سەربازی و ئابوورییەوە، بۆ پاراستنی سەقامگیریی ناوچەکە و رووبەڕووبوونەوەی هەڕەشە ئەمنییەکان.

هەرێمی کوردستانیش بەردەوام جەخت لەسەر مانەوەی هێزەکانی ئەمریکا دەکاتەوە وەک زامنێک بۆ ئارامیی ناوچەکە.

پەیوەندییەکانی نێوان ئەمریکا و هەرێمی کوردستان مێژووییەکی درێژی هەیە و لە دوای رووخانی رژێمی بەعس لە عێراق لە ساڵی 2003، واشنتن وەک هاوبەشێکی ستراتیژی مامەڵەی لەگەڵ هەولێر کردووە. لە کاتی شەڕی دژی رێکخراوی داعش، هێزەکانی پێشمەرگە رۆڵێکی سەرەکییان بینی لە تێکشکاندنی ئەو رێکخراوە و لەلایەن هێزەکانی هاوپەیمانان بە سەرۆکایەتیی ئەمریکا هاوکاریی سەربازی دەکران.