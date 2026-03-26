کەشناسی هەرێم: شەپۆلێکی بارانبارین هەرێمی کوردستان دەگرێتەوە و ئەگەری بەرزبوونەوەی ئاستی ئاو هەیە
بەڕێوەبەرایەتی گشتی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان پێشبینییەکانی بۆ 48 کاتژمێری داهاتوو بڵاوکردەوە و رایگەیاند، شەپۆلێکی بارانبارین و هەورەتریشقە زۆربەی ناوچەکان دەگرێتەوە و لە سنووری سلێمانی و گەرمیان ئەگەری بەرزبوونەوەی ئاستی ئاو هەیە.
ئەمڕۆ پێنجشەممە 26ی ئاداری 2026، ئاسمانی هەرێمی کوردستان بە گشتی هەوری باراناوی دەبێت، نمە باران و بارانی مامناوەند لە هەندێک کاتدا لەگەڵ تەزرە و هەورەتریشقە دەبارێت. لە کاتەکانی شەودا، رێژەی بارانبارین لە سنووری پارێزگای سلێمانی و ئیدارەی گەرمیان زیاتر دەبێت و پێشبینی بەرزبوونەوەی ئاستی ئاو لەو ناوچانە دەکرێت. هەروەها لە ناوچە شاخاوییە سنوورییەکانی باکوور و باکووری رۆژهەڵاتی هەرێم، بەفرێکی کەم دەبارێت.
خێرایی با لەسەرخۆ بۆ مامناوەند دەبێت (10 – 20) کم/ک، بەڵام لە هەندێک کاتدا چالاک دەبێت بۆ سەرووی 35 کم/ک، ئاراستەکەشی بەرەو باشووری خۆرهەڵات دەبێت.
بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بۆ ئەمڕۆ:
هەولێر: 13 پلەی سیلیزی
پیرمام: 11 پلەی سیلیزی
سۆران: 12 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران: 7 پلەی سیلیزی
سلێمانی: 13 پلەی سیلیزی
چەمچەماڵ: 13 پلەی سیلیزی
دهۆک: 13 پلەی سیلیزی
زاخۆ: 13 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە: 15 پلەی سیلیزی
گەرمیان: 16 پلەی سیلیزی
بۆ سبەی هەینی 27ی ئاداری 2026، ئاسمانی هەرێم بە تەواوی هەور دەبێت و نمە باران و بارانی مامناوەند لە زۆربەی ناوچەکان بەردەوام دەبێت. لە کاتەکانی ئێوارەدا، ئەگەری بارانبارین لە زۆربەی ناوچەکان لاواز دەبێت، جگە لە پارێزگای سلێمانی و ئیدارەی گەرمیان کە دابارین تێیاندا بەردەوام دەبێت. پلەکانی گەرما بەراورد بە تۆمارکراوەکانی ئەمڕۆ، 1 تا 3 پلە نزمتر دەبنەوە.
بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بۆ سبەی هەینی:
هەولێر: 12 پلەی سیلیزی
پیرمام: 9 پلەی سیلیزی
سۆران: 10 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران: 4 پلەی سیلیزی
سلێمانی: 11 پلەی سیلیزی
چەمچەماڵ: 11 پلەی سیلیزی
دهۆک: 11 پلەی سیلیزی
زاخۆ: 12 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە: 12 پلەی سیلیزی
گەرمیان: 15 پلەی سیلیزی