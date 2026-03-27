فایەق زێدان: پێویستە چەک تەنیا لەدەستی دەوڵەتدا بێت

پێش کاتژمێرێک

دادوەر فایەق زێدان، سەرۆکی ئەنجوومەنی باڵای دادوەریی عێراق، هۆشداریی توند دەدات لەبارەی مەترسییەکانی بڕیاردانی تاکلایەنە بۆ راگەیاندنی جەنگ و رایدەگەیەنێت، ئەم پرسە تەنیا لە دەسەڵاتی دەوڵەتدایە و هەر جوڵەیەکی دەرەکی دەبێتە هۆی لاوازکردنی هەژموونی وڵات و پێشێلکردنی دەستوور.

لە راگەیەندراوێکدا، فایەق زێدان ئاماژەی بەوە کرد، راگەیاندنی جەنگ مەترسیدارترین بڕیاری سەروەرییە و دەستووری ساڵی 2005ـی عێراق لە ماددەی 61 بڕگەی نۆیەمدا، میکانیزمی بۆ دیاری کردووە، بەپێی گوتەی سەرۆکی ئەنجوومەنی باڵای دادوەری، بڕیارەکە دەبێت بە داواکارییەکی هاوبەشی سەرۆککۆمار و سەرۆکوەزیران بێت و دواتریش بە رەزامەندیی زۆرینەی دوو لەسەر سێی ئەندامانی پەرلەمان پەسەند بکرێت، ئەمەش بۆ دەستەبەرکردنی کۆدەنگییەکی نیشتمانیی بەرفراوانە.

فایەق زێدان جەختی کردەوە، رەفتاری هەندێک لە گرووپە چەکدارەکان بۆ بڕیاردانی سەربەخۆ لە پرسەکانی جەنگ و ئاشتیدا، هەڕەشەیەکی راستەوخۆیە بۆ سەر ئاسایش و سەروەریی عێراق، گوتیشی: ئەم جۆرە بڕیارانە وڵات تووشی فەوزای ئەمنی و یاسایی دەکات و دەبێتە هۆی دروستبوونی چەندین ناوەندی بڕیاردانی سەربازی، کە رەنگە عێراق پەلکێشی ناو ململانێیەک بکات کە گەلی عێراق لێی بەرپرس نییە.

سەرۆکی ئەنجوومەنی باڵای دادوەری هۆشداریی دا، ئەم جۆرە بڕیارە نافەرمیانە عێراق رووبەڕووی گۆشەگیریی نێودەوڵەتی و سزای جۆراوجۆر دەکاتەوە و متمانەی نێوان هاووڵاتی و دەوڵەت ناهێڵێت، هاوکات کاریگەریی نەرێنیی گەورە لەسەر ژیانی هاووڵاتییان، ئابووریی وڵات و کەرتی خزمەتگوزارییەکان دروست دەکات.

فایەق زێدان دووپاتی کردەوە، پێویستە هەموو جۆرە چەکێک تەنیا لە دەستی دەوڵەتدا بێت و دامەزراوە دەستوورییەکان تاکە لایەنی بڕیاردەر بن لە پرسە چارەنووسسازەکاندا، تاوەکو ئاسایش و سەقامگیریی وڵات پارێزراو بێت و سیستمە دیموکراسییەکە لە هەر دەستوەردانێکی نایاسایی بپارێزرێت.