نەوت و کانزاکانی هەولێر هاووڵاتییان ئاگادار دەکاتەوە

پێش 12 خولەک

بەڕێوەبەرایەتیی نەوت و کانزاکانی هەولێر رایگەیاند: رۆژانە پێویستیمان بە 16 تاوەکو 18 تانکەر غازە، لە کاتێکدایە ئێستا سێ بۆ چوار تانکەرمان بۆ دێت.

ئەمڕۆ هەینی، 27ـی ئاداری 2026، سالار محەممەد، لێپرسراوی پشکنین و بەدواداچوون لە بەڕیوەبەرایەتیی نەوت و کانزاکانی هەولێر بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی گوت: ئاگاداری گشت هاووڵاتیانی سنووری پارێزگای هەولێر و قەزاو ناحیەکان و ناوشار دەکەینەوە سبەی شەممە 28ـی ئاداری 2026، دەست دەکرێت بە دابەشکردنی بڕی 30 هەزار بتل غازی ماڵان بە سیستەمی کارتی ئەلیکترۆنی.

هەروەها ئاماژەی بەوە دا، ئەو برەی بۆ هەولێر دێت زۆر کەمە، رۆژانە تەنیا سێ بۆ چوار تانکەری غازی ماڵان دەگاتە هەولێر لە کاتێکدا رۆژانە پێویستیمان بە 16 تاوەکو 18 تانکەر غازە، هەروەها هەر تانکەرێک 20 تۆن لە خۆ دەگرێت.

باسی لەوەش کرد، هەوڵەکان بەردەوامن بۆ ئەوەی بتوان بڕی زیاتر غازی ماڵان بەدەستبێنن و بەشێوەیەک دابەشی بکەن، هەموو ماڵێک مانگانە زیاتر لە دوو بتڵ غاز بە سیستەمی کارتی ئەلیکترۆنی وەربگرێت.