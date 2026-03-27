رۆژی یەکشەممە دەوامی سەرجەم ناوەندەکانی خوێندن دەستپێدەکاتەوە

وەزارەتی خوێندنی باڵا و پەروەردە رایانگەیاند، رۆژی یەکشەممەی داهاتوو دەوام لە سەرجەم ناوەندەکانی خوێندن دەستپێدەکاتەوە

ئەمڕۆ هەینی 27ـی ئاداری 2026، وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی وەزارەتی پەروەردە لەبارەی دەستپێکردنەوەی ناوەندەکانی خوێندن کۆبوونەوەکەیان ئەنجام داوە.

دوای کۆبوونەوەکە هەر دوو وەزارەتەکە راگەیەندراوێکی هاوبەشیان بڵاو کردووەتەوە و تێیدا دەستپێکردنەوەی دەوامیان لە سەرجەم ناوەندەکانی خوێندن لە لە رۆژی یەکشەممە، 29ی ئاداری 2026 راگەیاند.

هەروەها لە راگەیەندراوکەدا هاتووە، دواتر وردەکاری زیاتر لەبارەی دەستپێکردنەوەی دەوام بڵاو دەکەنەوە.

هەر ئەمرۆ هەینی، وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی حکوومەتی هەرێمی کوردستان رایگەیاند: بەهۆى بەردەوامی بارودۆخی شەڕ و ناسەقامگیری ناوچەکە و لەپێناو پاراستنی گیانی ئەو قوتابیانەی هەرێمی کوردستان کە لە زانکۆکانی کۆماری ئیسلامی ئێران دەخوێنن، بە بڕیارى ئارام محەممەد قادر، وەزیرى خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی بریاردرا بە، درێژکردنەوەی ماوەی مانەوەیان لە هەرێمی کوردستان لە 28ـی ئادار تاوەکو 15ـی نیسانی 2026.

هەینی 6ـی ئاداری 2026، هەردوو وەزارەتی پەروەردە و وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستیی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، راگەیەندراوێکی هاوبەشیان بڵاو کردبووە و تێیدا، بڕیاردابوو لە رۆژی یەکشەممە 8ـی ئاداری 2026ـەوە تاوەکوو رۆژی دووشەممە 23ـی ئاداری 2026، پشووی فەرمی بێت لە سەرجەم ناوەندەکانی خوێندن.