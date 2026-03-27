بەغدا و واشنتن لەسەر چڕکردنەوەی هەوڵە ئەمنییەکان رێککەوتن

عێراق و ئەمریکا جەخت لە پاراستنی سەروەری و دوورخستنەوەی وڵات لە ململانێکان دەکەنەوە

عێراق و ئەمریکا، لە چوارچێوەی هاوبەشیی ستراتیژی و دوای ساڵانێکی درێژ لە پەیوەندی و هەماهەنگیی سیاسی و ئەمنی، لە میانی یەکەم کۆبوونەوەی لیژنەی هەماهەنگیی باڵادا، رێککەوتنێکی نوێیان بۆ پاراستنی سەقامگیری و سەروەریی خاکی عێراق راگەیاند.

هەینی، 27ـی ئاداری 2026، شانەی راگەیاندنی ئەمنی، لە راگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە دا، لە کۆبوونەوەکەدا، لایەنی عێراقی و ئەمریکی بڕیاریان دا هەماهەنگییەکانیان چڕتر بکەنەوە بە مەبەستی رێگریکردن لە هێرشە تیرۆریستییەکان.

هەردوولا جەختیان کردەوە کە رێگە نادرێت خاکی عێراق وەک خاڵی دەسپێک بۆ هەر دەستدرێژییەک دژی گەلی عێراق، هێزە ئەمنییەکان، دامەزراوە و بنکە ستراتیژییەکانی وڵات بەکاربهێنرێت. هەروەها جەخت لە پاراستنی کارمەندانی ئەمریکی، نێردە دیپلۆماسییەکان و هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی کرایەوە.

بە پێی راگەیەنراوەکە بەشێکی سەرەکیی رێککەوتنەکە تەرخان کرا بۆ پاراستنی پێگەی عێراق لە ناوچەکەدا، کە تێیدا هەردوولا پابەندبوونی خۆیان نیشان دا بە دوورخستنەوەی عێراق لە بازنەی ململانێ سەربازییەکانی ناوچەکە، ئەمەش بە رێزگرتنی تەواو لە سەروەریی وڵات.

هەروەها ئەمریکا پاڵپشتیی خۆی بۆ عێراق دووپات کردەوە تا دڵنیایی بدات کە خاک، ئاسمان و ئاوە هەرێمییەکانی بۆ هەڕەشەکردن لە وڵاتانی دراوسێ و ناوچەکە بەکار ناهێنرێن.

هەردوو وڵات پابەندبوونی خۆیان نوێکردەوە بۆ هەماهەنگی لە هەوڵەکانی بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر بە شێوەیەک کە لە پێشینەی کارەکان بۆ هەوڵە نیشتمانییەکانی عێراق بێت.

هەروەها، باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا، لەو بارەوە لە راگەیەندراوێکدا ئاماژەی داوە، دوێنێ پێنجشەممە، یەکەم کۆبوونەوەی لیژنەی باڵای هەماهەنگی هاوبەش لە نێوان لایەنی عێراقی و ئەمریکی بەڕێوەچوو. ئەم هەنگاوە وەک بەشێک لە هاوبەشیی ستراتیژیی درێژخایەنی نێوان هەر دوو وڵات و پەرەپێدانی هاوکارییەکان لە بوارە سیاسی، ئابووری و ئەمنییەکاندا دێت.

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە، ئەم لیژنە باڵایە بەردەوام دەبێت لە هەماهەنگییەکان بۆ بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر، بە جۆرێک کە ئەولەویەت بۆ هەنگاو و بڕیارەکانی حکوومەتی عێراق بێت، تاوەکوو ئامانجە هاوبەشەکان بۆ پاراستنی سەقامگیری و پاراستنی سەروەریی نیشتمانی بەدی بێن.