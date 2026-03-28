وەزارەتی بەرگریی عێراق: درۆنێک لە کێڵگەی نەوتی مەجنوون لە بەسرە کەوتە خوارەوە
وەزارەتی بەرگریی عێراق رایگەیاند، ئەمڕۆ شەممە، 28ـی ئاداری 2026، فڕۆکەیەکی بێفڕۆکەوان لە کێڵگەی نەوتی مەجنوون لە پارێزگای بەسرە کەوتە خوارەوە، بەبێ ئەوەی هیچ زیانێکی گیانی و ماددی لێ بکەوێتەوە.
وەزارەتی بەرگریی عێراق لە راگەیەندراوێکیدا ئاشکرای کرد، رووداوەکە لە کاتژمێر 8:30 خولەکی بەیانی لە سنووری قەزای دەیر روویداوە، کە دەکەوێتە چوارچێوەی بەرپرسیارێتیی فەوجی سێی لیوای نۆی بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی وزە. ئاماژە بەوەش کراوە، درۆنەکە دوای کەوتنی نەتەقیوەتەوە و هیچ زیانێکی بە دامەزراوە نەوتییەکان نەگەیاندووە.
لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە، دوای رووداوەکە، تیمەکانی ئەندازیاری و مەفرەزەکانی بەشی بەرەنگاربوونەوەی تەقەمەنی گەیشتوونەتە شوێنی مەبەست و بەپێی رێکارە یاسایی و هونەرییەکان، درۆنەکەیان هەڵگرتووەتەوە.
وەزارەتی بەرگری عێراق جەختیشی کردووەتەوە، بەردەوامن لە چاودێریکردنی دۆخەکە و گرتنەبەری هەموو رێکارێکی پێویست بۆ دابینکردنی سەلامەتیی کێڵگە نەوتییەکان و پاراستنی ژیانی کارمەندانی ئەو ناوچە ستراتیژییانە.