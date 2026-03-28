حکوومەت: سبەی دەوامی فەرمیی ئاسایی دەست پێ دەکاتەوە

حکوومەتی هەرێمی کوردستان وادەی دەستپێکردنەوەی دەوامیی ئاسایی فەرمیی دامودەزگاکانی راگەیاند.

ئەمڕۆ شەممە، 28ـی ئاداری 2026، فەرمانگەی میدیا و زانیاری لە راگەیەنراوێکدا رایگەیاند، لە دوای تەواوبوونی پشووەکانی جەژنی پیرۆزی ڕەمەزان و جەژنی نەورۆز، سبەی یەکشەممە (29ی ئاداری 2026) دەوامی فەرمیی ئاسایی لە سەرجەم دامودەزگاکانی هەرێمی کوردستان، دەستپێ دەکاتەوە.

فەرمانگەکە دووپاتی کردووەتەوە، لەو چوارچێوەیەدا لە هەموو دامودەزگا فەرمییەکان، فەرمانبەران بە دەوامی ئاسایی خۆیانەوە بەتەواوی پابەند دەبن.