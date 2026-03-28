هونەرمەندێکی کورد خەڵاتێکی جیهانیی شێوەکاری بەدەستدەهێنێت

هەندرێن خۆشناو، هونەرمەندی شێوەکار و کاریکاتێریست، لە پێشانگەی نێودەوڵەتیی پۆستەر لە وڵاتی کۆریای باشوور، بڕوانامەی رێزلێنانی جیهانیی پێبەخشرا.

ئەمڕۆ شەممە، 28ـی ئاداری 2026، هەندرێن خۆشناو دەربارەی وەرگرتنی ئەو خەڵاتە بە کوردستان24ـی راگەیاند، "لە نیسانی 2025دا، بانگهێشتنامەیەکی تایبەتم لە رێگەی پۆستی ئەلیکترۆنییەوە پێگەیشت بۆ بەشداریکردن لە پێشانگەیەکی نێودەوڵەتیی گەڕۆکی پۆستەر، ئەو پێشانگەیەی بۆ ماوەی چەند مانگێک بەردەوام بوو و لە چەندین شاری کۆریای باشوور نمایشکرا."

ئاماژەی بەوەش کرد، پێشانگاکە لەلایەن کۆمەڵێک رێکخراوی نێودەوڵەتی و پیشەییی بواری دیزاین و هونەرەوە رێکخرابوو، لەوانە: "رێکخراوی پێشانگە"، "رێکخراوی بوسان بۆ دیزاین"، "رێکخراوی داهێنەرانی ئاشتیخوازی نەتەوەکانی جیهان" و "رێکخراوی دەنگی کاغەز ڤینۆم"، هەروەها سێ کۆمپانیای گەورەی بواری چاپ و هونەر پشتیوانیی دارایی پڕۆژەکەیان لە ئەستۆ گرتبوو.

ئەو هونەرمەندە سەبارەت بە ناوەڕۆکی چالاکییەکە گوتی، "پێشانگاکە لەژێر ناونیشانی 'بەستنەوەی جیهان بە خۆشەویستی و ئاشتی' بەڕێوەچوو، کە ئامانجی گەیاندنی پەیامی مرۆڤدۆستی بوو لە رێگەی هونەری پۆستەرەوە، نمایشەکان تا کۆتا هەفتەی ساڵ بەردەوام بوون و لە نێوان 25 تا 31ـی کانوونی یەکەم لە گەلەری 'داسۆم' لە شاری بوسان کۆتایییان هات."

هەندرێن خۆشناو ئەوەشی خستە روو کە بانگهێشتنامە بۆ نزیکەی 2000 هونەرمەند لە سەرتاسەری جیهان نێردرابوو، بەڵام دوای پرۆسەیەکی وردی هەڵبژاردن لەلایەن لێژنەیەکی پسپۆڕی هونەرییەوە، تەنیا کاری 145 هونەرمەند لە 28 وڵاتی جیاواز وەرگیران. گوتیشی: "وەک هونەرمەندێکی کورد توانیم بە سەرکەوتوویی بەشداری بکەم؛ کارەکەم نەک تەنیا نمایشکرا، بەڵکو لە کتێب و کەتەلۆگی تایبەتی پێشانگەکەشدا چاپکرا، ئەمەش هەنگاوێکی گرنگە بۆ ناساندنی هونەری کوردی لە ئاستی نێودەوڵەتیدا."

لە کۆتایی قسەکانیدا، ئەو هونەرمەندە گوتی: "وەرگرتنی بڕوانامەی رێزلێنان لە چالاکییەکی وەها گەورەدا، نیشانەی بایەخدانە بە بەرهەمەکانم و پشتگیریکردنە لە داهێنان و پەیامی ئاشتی. ئەم بەشدارییە سەلمێنەری ئەوەیە کە هونەری کوردی دەتوانێت سنوورەکان ببەزێنێت و پەیامێکی مرۆڤایەتی بە جیهان بگەیەنێت."

هەندرێن خۆشناو، هونەرمەندی شێوەکار و کاریکاتێریست، خەڵکی شاری هەولێرە. ناوبراو هەر لە منداڵییەوە لە رێگەی چالاکییەکانی قوتابخانەوە دەستی بە کارە هونەرییەکانی کردووە و لە ساڵی 1986 یەکەم پێشانگەی تایبەتیی خۆی لە هەولێر کردووەتەوە. لە دوای ساڵی 2000یشەوە بەشداریی لە پتر لە 220 چالاكیی نێودەوڵەتی لە زۆربەی وڵاتانی جیهاندا کردووە و خاوەنی چەندین خەڵات و بڕوانامەی رێزلێنانی جۆراوجۆرە.