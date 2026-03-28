ئەترووشی جەخت لە پاراستنی مافە دەستوورییەکانی سەرجەم پێکهاتەکان دەکاتەوە

پێش کاتژمێرێک

جێگری دووەمی سەرۆکی پەرلەمانی عێراق، دووپاتی کردەوە کە پاراستنی مافە دەستوورییەکانی هەموو پێکهاتەکان بنەمایەکی سەرەکییە بۆ دەوڵەتداری، ئەمەش لە میانی یادکردنەوەی ئەو کۆمەڵکوژییانەی لە سەردەمی رژێمی پێشوو دەرهەق بە پێکهاتەی تورکمان ئەنجام دران.

شەممە، 28ـی ئاداری 2026، نووسینگەی جێگری دووەمی سەرۆکی پەرلەمانی عێراق، راگەیەنراوێکی بڵاو کردەوە تێیدا هاتووە، بە ئازارێکی زۆرەوە یادی کۆمەڵکوژیی "ئاڵتوون کۆپری" لە پارێزگای کەرکووک دەکەینەوە، کە لە 28ـی ئاداری 1991ـدا لە لایەن رژێمی بەعسی لەنێوچوو دەرهەق بە برایانی تورکمان لەو شارۆچکەیە و ناوچەکانی تازە و خوورماتو ئەنجام درا.

بە پێی راگەیەنراوەکە، ئەترووشی ئاماژەی بەوە کردووە، کە رۆڵەکانی گەلەکەمان مەینتەییەکی زۆریان بینیوە، هەروەها کاروانێک لە شەهیدیان لە پێناو بەدیهێنانی ئازادی، دیموکراسی و رزگاربوون لە دەست رژێمە دیکتاتۆرەکان داوە.

هاوکات ئەترووشی، جەختی لە پێویستی پاراستنی مافە دەستوورییەکانی هەموو پێکهاتەکانی عێراق کردووە.

جێگری دووەمی سەرۆکی پەرلەمانی عێراق داوای کرد هێزە نیشتمانییەکان و تەواوی هاوبەشەکان لە پرۆسەی سیاسیدا، کار بۆ پتەوکردنی هەماهەنگی و هاوکاریی نێوانیان بکەن، تاوەکوو بتوانن بەسەر ئەم قۆناغە هەستیار و سەختەدا سەربکەون و ئاسایش و سەقامگیریی هەمیشەیی لە وڵاتدا بچەسپێنن.