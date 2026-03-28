پارتی: بە توندی سەرکۆنەی هێرشی سەر ماڵی سەرۆکی هەرێمی کوردستان دەکەین

شەممە، 28ـی ئاداری 2026، فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە پەرلەمانی عێراق، راگەیەنراوێکی بڵاو کردەوە تێیدا هاتووە، بە توندی سەرکۆنەی ئەو هێرشە ناڕەوا و ترسنۆکانەیە دەکەین کە کرایە سەر ماڵی نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان و چەند ناوچەیەکی دیکەی پارێزگای دهۆک.

لە راگەیەنراوەکەدا هاتووە، ئەم پەلامارانە، بەشێکن لەو زنجیرە هێرشە دوژمنکارانەیەی کە ماوەیەکە بە مەبەستی تێکدانی ئاسایش و سەقامگیریی هەرێمی کوردستان و نانەوەی پشێوی ئەنجام دەدرێن.

فراکسیۆنەکە دووپاتی کردەوە، ئەم جۆرە هەوڵە نەزۆکانە ناتوانن ئیرادەی گەلی کوردستان بۆ پاراستنی قەوارە دەستوورییەکەی پاشەکشە پێ بکەن.

هاوکات داواکارە لە لایەنە پەیوەندیدارەکان، بە زووترین کات ئەنجامدەرانی ئەم تاوانە ئاشکرا بکەن و رووبەڕووی یاسایان بکەنەوە.