عەممار حەکیم: پێویستە هەوڵە ئەمنییەکان بۆ پاراستنی سەقامگیریی وڵات چڕ بکرێنەوە

سەرۆکی رەوتی حیکمەی نیشتمانی، بە توندی سەرکۆنەی هێرشکردنە سەر ماڵی سەرۆکی هەرێمی کوردستان دەکات و رایدەگەیەنێت، کە ئەم جۆرە کارانە ئاسایش و سەقامگیریی عێراق دەخەنە مەترسییەوە.

شەممە، 28ـی ئاداری 2026، عەممار حەکیم، سەرۆکی رەوتی حیکمەی نیشتمانی، لە راگەیەنراوێکدا نیگەرانیی قووڵی خۆی بەرانبەر بەو هێرشە دەربڕی کە کرایە سەر ماڵی نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە پارێزگای دهۆک.

سەرۆکی رەوتی حیکمەی نیشتمانی رایگەیاند: "بە توندی سەرکۆنەی ئەو پەلامارە ناپاکانەیە دەکەین کە ماڵی سەرۆکی هەرێمی کوردستانی کردە ئامانج؛ ئەمە کارێکی مەترسیدارە و جگە لەوەی هەڕەشەیە بۆ سەر ئاسایش و سەقامگیریی عێراق، پێشێلکردنی ئاشکرای سەروەریی نیشتمانیشە."

سەرۆکی رەوتی حیکمە جەختی لەوەش کردەوە، کە پێویستە دەزگا ئەمنییەکان هەوڵەکانیان چەند هێندە بکەن بۆ پاراستنی ئاسایشی وڵات و رێگری لە هەر کارێکی تێکدەرانە کە ئارامیی هاووڵاتییان و دامەزراوەکان بخاتە مەترسییەوە.