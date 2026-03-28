ئەعرەجی: هێرشەکەی سەر ماڵی نێچیرڤان بارزانی هەوڵێکە بۆ پەلکێشکردنی عێراق بۆ ناو ململانێ نێودەوڵەتییەکان

راوێژکاری ئاسایشی نیشتمانیی عێراق بە توندی سەرکۆنەی هێرشی سەر ماڵی سەرۆکی هەرێمی کوردستانی کرد و رایگەیاند، ئەم کارە پەرەسەندنێکی مەترسیدارە کە ئاسایش و یەکپارچەیی تەواوی عێراق دەکاتە ئامانج.

ئەمڕۆ شەممە 28ـی ئاداری 2026، قاسم ئەعرەجی، راوێژکاری ئاسایشی نیشتمانیی عێراق، لە پەیامێکدا ئاماژەی بەوە کرد، بەئامانجگرتنی ماڵی نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە پارێزگای دهۆک، پێشێلکارییەکی رەهای ئاسایش و سەقامگیری وڵاتە. ئەعرەجی جەختی کردەوە کە پێویستە هەڵوێستێکی بڕیاردەرانە هەبێت بۆ لێپێچینەوە لەو لایەنانەی لە پشت ئەم دەستدرێژییەوەن.

راوێژکاری ئاسایشی نیشتمانی جارێکی دیکە ڕەتکردنەوەی وڵاتەکەی بۆ هەر هەوڵێک دووپات کردەوە کە بیەوێت عێراق پەلکێشی ناو جەنگ و ململانێ هەرێمی و نێودەوڵەتییەکان بکات. ئەعرەجی جەختی لەوە کردەوە، پاراستنی سەروەریی وڵات و بەهێزکردنی سەقامگیری، ئەرکێکی نیشتمانییە و پێویستە رێگری بکرێت لە هەر کارێک کە ببێتە هۆی تێکدانی یەکڕیزی و ئاسایشی گشتی.