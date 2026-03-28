باڵیۆزی یەکێتیی ئەوروپا داوای رادەستکردنی ئەنجامدەرانی هێرشەکەی سەر ماڵی سەرۆکی هەرێم بە دادگا دەکات

سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان راگەیەندراوێکی بڵاو کردووەتەوە و تێیدا ئاماژەی داوە، ئێوارەی ئەمڕۆ شەممە 28ـی ئاداری 2026، نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، پەیامێکی لە کلیمێنس سێمتنەر، باڵیۆزی یەکێتیی ئەوروپا لە عێراقەوە پێگەیشت.

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە، لە پەیامەکەدا، نێردەی یەکێتیی ئەوروپا لە عێراق و باڵیۆزخانەکانی وڵاتانی ئەندام لە یەکێتییەکە، بە توندی سەرکۆنەی ئەو هێرشەیان کرد کە ئەمڕۆ کرایە سەر ماڵی نێچیرڤان بارزانی لە دهۆک. هەروەها خۆشحاڵیی خۆیان دەربڕی کە هێرشەکە هیچ قوربانییەکی لێ نەکەوتووەتەوە.

بەگوێرەی راگەیەندراوەکە، باڵیۆزی یەکێتیی ئەوروپا ئاماژەی بەوە کرد کە ئەم جۆرە توندوتیژییە نابەرپرسانەیە مەترسیی پەرەسەندنی زیاتری دۆخە هەستیارەکەی عێراق و بەتایبەتی هەرێمی کوردستانی لێ دەکەوێتەوە. جەختیشی کردەوە کە دەبێت ئەنجامدەرانی ئەم کارە رادەستی دادگا بکرێن ، چونکە هەر هێرشێک بۆ سەر دامەزراوە دەوڵەتییەکان و ئەو بەرپرسانەی نوێنەرایەتیی عێراق و هەرێمی کوردستان دەکەن، یان بۆ سەر نێردە دیپلۆماسییەکان، کارێکی تاوانکارییە و هیچ پاساوێک هەڵناگرێت.

سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان دەشڵێت: لە پەیامەکەدا، داوا لە هەموو لایەک کراوە پشتگیریی هەوڵەکان بکەن بۆ دۆزینەوەی چارەسەری ئاشتییانە لە ناوخۆی عێراق و پشتگیریکردنی دەستپێشخەرییە دیپلۆماسییەکان بۆ کۆتاییهێنان بە شەڕ لە ناوچەکەدا.

ئاماژەشی داوە، نێچیرڤان بارزانی سوپاسی پەیام و هەڵوێستی باڵیۆزی یەکێتیی ئەوروپا و وڵاتانی ئەندامی بۆ سەرکۆنەکردنی هێرشەکە و پشتگیریکردنی ئارامی و سەقامگیری کرد.