سەرۆک بارزانی: بۆ ئەو جۆرە هێرشانە دەبێت چارەسەرێکی جددی و یەکلاکەرەوە دابنرێت

سەرۆک بارزانی بۆ دەسەڵاتدارانی عێراقی: یان ڕایبگەیێنن ناتوانن ڕێگری لەو گرووپە لەیاسابەدەرانە بکەن، یانیش بە جددی ڕێگری لە هێرشەکانی سەر هەرێم بکەن

سەرۆک بارزانی، لە پەیامێکدا بۆ دەسەڵاتدارانی عێراق و کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی، هێرشە بەردەوامەکانی سەر هەرێمی کوردستانی بە شەڕفرۆشتنێکی ئاشکرا و زوڵمێکی گەورە ناوبرد. سەرۆک بارزانی بۆ یەکەم جار ئاشکرای کرد کە تەنیا لە ماوەی ئەم جەنگەدا، پێنج جار بارەگای بارزانی کراوەتە ئامانج و جەختی کردەوە کە چیتر بە ئیدانەکردن و لیژنەی لێکۆڵینەوە کێشەکان چارەسەر نابن و پێویستە بەغدا هەڵوێستی یەکلاکەرەوەی هەبێت.

یەکشەممە 29ـی ئاداری 2026، سەرۆک بارزانی، لەبارەی هێرشەکانی ئەم دوایەی سەر هەرێمی کوردستان راگەیەندراوێکی بڵاو کردووەتەوە و تێیدا ئاماژەی داوە، هەرێمی کوردستان هیچ کات بەشێک نەبووە لەو کێشە و گرژی و شەڕانەی لە ناوچەکەدا هەیە، بەڵام بەداخەوە کۆمەڵێک خەڵک هەن بە بێ ئەوەی کەس رێگرییان لێ بکات، تەرکیزی سەرەکییان ئەوەیە چۆن و بە چ رێگەیەک دژایەتیی هەرێمی کوردستان بکەن و هەمیشە بە ناحەقی پەلاماری هەرێم و پێشمەرگە دەدەن و دەبنە هەڕەشە لەسەر ژیان و سەقامگیریی خەڵکی کوردستان.

سەرۆک بارزانی ئاشکراشی کرد لە سەرەتایی ئەم جەنگە 5 جار هێرش کراوەتە سەر بارەگای بارزانی و گوتی: بە درێژایی ساڵانی رابردوو دەیان جار بە زوڵم و بە بێ پاساو بە درۆن و بە مووشەک پەلاماری هەرێمی کوردستان و بارەگاکانی پێشمەرگەیان داوە و خەڵکی بێ گوناهیان شەهید و بریندار کردووە. لەوەتای ئەو شەڕەش دەست پێکراوە زیاتر لە 450 جار بە مووشەک و بە درۆن هێرشیان کردووەتە سەر هەرێمی کوردستان و بارەگاکانی هێزی پێشمەرگەی کوردستان. هەر لەو ماوەیە پێنج جار هێرشیان کردووەتە سەر بارەگای ئێمە، بەڵام بێدەنگیمان لێ کردووە بۆ ئەوەی دڵەڕاوکێ و تووڕەیی لەناو جەماوەر دروست نەبێت. دوێنێش لە شاری دهۆک بە درۆن پەلاماری ماڵی سەرۆکی هەرێمیان داوە. بابەتەکە ماڵ یان بارەگای کەس نییە، هەموو شوێنێکی کوردستان و هەموو ماڵی کوردستانیان لای ئێمە بەهای هەیە.

لە پەیامەکەی سەرۆک بارزانیدا هاتووە، ئەو جۆرە هێرشانە شەڕ فرۆشتنێکی ئاشکران و زوڵمێکی گەورە و زێدەڕۆیی و ناحەقییەکی گەورەن بەرانبەر هەرێمی کوردستان و دەبێت چارەسەرێکی جددی و یەکلاکەرەوەییان بۆ دابنرێت. لە راستیدا ئەمە بە ئیدانەکردن و تەلەفۆن و بروسکە و لیژنە چارەسەر نابن. دەسەڵاتدارانی عێراقی دەبێت خۆیان یەکلایی بکەنەوە یان ئەوەتا رایبگەیێنن کە لە توانایاندا نییە رێگری لەو گرووپە لەیاسابەدەرانە بکەن، یانیش دەبێت بە جددی بێنە سەر هێڵ و پارێزگاری لە دەوڵەت بکەن و ئیجرائاتی جددی بکەن کە چیتر رێگە نەدرێت پەلامار و هێرشی ناڕەوا بکرێتە سەر هەرێمی کوردستان.

سەرۆک بارزانی دووپاتی کردووەتەوە، گەلی کوردستان بە ئیرادەیەکی پۆڵایین بەرگری لە پەیامی ئاشتیانە و دۆزی رەوای خۆی دەکات و هیچ هەڕەشە و پەلامار و دوژمنێک نەیتوانیوە و ناتوانێت ئەو ئیرادەیە بشکێنێت.

 

دەقی پەیامی سەرۆک بارزانی

بەناوی خودای مەزن و دلۆڤان

هەرێمی كوردستان هیچ كات بەشێك نەبووە لەو كێشە و گرژی و شەڕانەی لە ناوچەكەدا هەیە بەڵام بەداخەوە كۆمەڵێك خەڵك هەن بە بێ ئەوەی كەس ڕێگرییان لێ بكات، تەركیزی سەرەكییان ئەوەیە چۆن و بە چ ڕێگەیەك دژایەتیی هەرێمی كوردستان بكەن و هەمیشە بەناهەقی پەلاماری هەرێم و پێشمەرگە دەدەن و دەبنە هەڕەشە لەسەر ژیان و سەقامگیریی خەڵكی كوردستان.

بە درێژایی ساڵانی ڕابردوو دەیانجار بە زوڵم و بە بێ پاساو بە درۆن و بە موشەك پەلاماری هەرێمی كوردستان و بارەگاكانی پێشمەرگەیان داوە و خەڵكی بێگوناحیان شەهید و بریندار كردووە. لەوەتای ئەو شەڕەش دەست پێكراوە زیاتر لە 450 جار بە موشەك و بە درۆن هێرشیان كردۆتە سەر هەرێمی كوردستان و بارەگاكانی هێزی پێشمەرگەی كوردستان. هەر لەو ماوەیە پێنج جار هێرشیان كردۆتە سەر بارەگای ئێمە، بەڵام بێدەنگەمان لێ كردووە بۆ ئەوەی دڵەڕاوكێ و تووڕەیی لەناو جەماوەر دروست نەبێت. دوێنێش لە شاری دهۆك بە درۆن پەلاماری ماڵی سەرۆكی هەرێمیان داوە. بابەتەكە ماڵ یان بارەگای كەس نیە، هەموو شوێنێكی كوردستان و هەموو ماڵی كوردستانیان لای ئێمە بەهای هەیە. 

ئەو جۆرە هێرشانە شەڕفرۆشتنێكی ئاشكران و زوڵمێكی گەورە و زێدەڕۆیی و ناهەقیەكی گەورەن بەرانبەر هەرێمی كوردستان و دەبێ چارەسەرێكی جددی و یەكلاكەوەرییان بۆ دابنرێت. لە ڕاستیدا ئەمە بە ئیدانەكردن و تەلەفۆن و بروسكە و لیژنە چارەسەر نابن. دەستەڵاتدارانی عێراقی دەبێ خۆیان یەكلایی بكەنەوە یان ئەوەتا ڕایبگەیێنن كە لە توانایاندا نیە ڕێگری لەو گرووپە لەیاسابەدەرانە بكەن، یانیش دەبێ بە جددی بێنە سەر هێڵ و پارێزگاری لە دەوڵەت بكەن و ئیجرائاتی جددی بكەن كە چیتر ڕێگە نەدرێت پەلامار و هێرشی ناڕەوا بكرێتە سەر هەرێمی كوردستان.

لێردەدا دووپاتی دەكەینەوە، گەلی كوردستان بە ئیرادەیەكی پۆڵایین بەرگری لە پەیامی ئاشتیانە و دۆزی ڕەوای خۆی دەكات و هیچ هەڕەشە و پەلامار و دوژمنێك نەیتوانیوە و ناتوانێ ئەو ئیرادەیە بشكێنێت.

مسعود بارزانی
29ی ئاداری 2026
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جەلیل عەبدولڕەحیم ,