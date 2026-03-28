لەسەرجەم ناوەندەکانی خوێندنی پارێزگای دهۆک کرایە پشوو

عەلی تەتەر پارێزگاری دهۆک لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی فەیسبووک لە پەیامێکی کورتدا رایگەیاند، لەبەر بارودۆخی ئەمنیدا، ئەمڕۆ یەکشەممە 29ی ئاداری 2026، لە سەرجەم ناوەندەکانی خوێندن پشووی فەرمی دەبێت.

بە گوێرەی پەیامەکەی پارێزگاری دهۆک، هەر لە قۆناخی بنەڕەتیدا تاوەکوو زانکۆکان بە ناوەندەکانی خوێندی حکوومی و ئەهلی پشوو دەبێت.

پێشتر ژووری ئۆپەراسیۆنی پارێزگای هەولێر و ئیدارەی سەربەخۆی سۆران بڕیاریاندا یەکشەممە لە تەواوی ناوەندەکانی خوێندن لە سنووری پارێزگای هەولێر و ئیدارەی سۆران پشووی فەرمی بێت، ئەمەش وەک کاردانەوەیەک بۆ ئەو بارودۆخە نەخوازراوەی کە لە ئارادایە.

ئاماژەیان داوە، بڕیارەکە لە سەرجەم ناوەندەکانی خوێندن بە ئەهلی حکوومییەوە، هەر لە قۆناخی بنەڕەتی تا زانکۆ و پەیمانگاکان دەگرێتەوە.

ئەمەش لە کاتێکدایە هەینی 27ی ئاداری 2026، وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی وەزارەتی پەروەردە ڕایانگەیاندبوو، دەستپێکردنەوەی دەوامی لە سەرجەم ناوەندەکانی خوێندن لە لە ڕۆژی یەکشەممە، 29ی ئاداری 2026 دەستپێدەکاتەوە