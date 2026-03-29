لە سلێمانی و راپەرین لە سەرجەم ناوەندەکانی خوێندن کاریە پشووی فەرمی

پێش کاتژمێرێک

پارێزگای سلێمانی و ئیدارەی سەربەخۆی راپەرین لە سەرجەم ناوەندەکانی خوێندن رۆژی یەکشەممەیان کردە پشووی فەرمی

یەکشەممە 29ی ئاداری 2026، هەڤاڵ ئەبوبەکر، پارێزگاری سلێمانی راگەیەندراوێکی بڵاو کردووەتەوە و تێیدا ئاماژەی داوە هەموو هاووڵاتییانی سنووری پارێزگای سلێمانی ئاگادار دەکەینەوە، کە لەبەر ئەم بارودۆخانەی ئێستا، سبەی 29ی ئادار، لە ناوەندەکانی پەروەردە و خوێندنی باڵا، پشووی فەرمییە، بە ئومێدی تەندروستیی و سەلامەتیی هەموو لایەک،

پارێزگاری سلێمانی باسی لەوەش کردووە، ئەم بڕیارە دوای راوێژ و رەزامەندیی وەزارەتی پەروەردە و خوێندنی باڵا دراوە.

هاوکات هەر ئەمڕۆ هەر یەکە لە پارێزگای هەولێر و دهۆک پشووی فەرمییان لە سەرجەم ناوەندەکانی خوێندن راگەیاند

هەروەها سەرپەرشتیاری ئیدارەی سەربەخۆی راپەرین رایگەیاند، ئاگاداری سەرجەم مامۆستایان، فەرمانبەران و خوێندکاران دەکەینەوە، لەبەر بەرژەوەندی گشتی و پاراستنی سەلامەتی هەمووان، بەهۆی بارودۆخی ئێستای ناوچەکە رۆژی یەکشەممە لە سەرجەم ناوەندەکانی خوێندن حکوومی و ناحکوومی لە سنووری ئیدارەی سەربەخۆی راپەڕین پشووی فەرمییە.