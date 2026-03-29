حەشدی شەعبی: لە پارێزگای نەینەوا سێ هێرشی ئاسمانی کراوەتە سەر بارەگاکانمان

دەستەی حەشدی شەعبی لەبارەی هێرشەکەی ئەمرۆ راگەیاندراوێکی بڵاوکردەوە کە تێیدا هاتووە، بەیانی ئەمڕۆ یەکشەممە، 29ـی ئاداری 2026، بارەگاکانی حەشدی شەعبی لە پارێزگای نەینەوا، لەلایەن ئەمریکا و ئیسرائیل بە ئامانج گیران.

لە راگەیەندراوەکەی دەستەی حەشدی شەعبی هاتووە، بارەگاکان سێ هێرشی ئاسمانیان کراوەتە سەر، کە یەکەم هێرش بارەگای لیوای 14ـی ناو فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنەکانی نەینەوای حەشدی شەعبی کردووەتە ئامانج، هێرشەکانی دووەم و سێیەم بارەگاکانی چواری سەر بە بەهەمان لیوای کردووەتە ئامانج.

ئەمە لەکاتێکدایە سەرچاوەیەکی ئەمنیی راگەیاند، لە ناوچەی رەشیدییە لە پشت نەخۆشخانەی ئیبن سینا لە مووسڵ، سێ هێرشی ئاسمانی کرایە بارەگایەکی کەتائیب سەیدولشوهەدا.

ئاماژەی بەوەشکرد، هێرشەکە هیچ زیانێکی گیانی نەبووە، تەنیا زیانی ماددی هەبووە، دەشڵێت، هێزە ئەمنییەکان گەمارۆی شوێنی رووداوەکەیان داوە و لێکۆڵینەوەیان دەستپێکردووە.

لە چوارچێوەیەکی پەیوەندیداردا، سەرچاوەیەکی دیکەی ئەمنی بڵاویکردەوە، شوێنێک کە بە "L52" ناسراوە کە سەر بە هێزەکانی حەشدی شەعبییە لە نزیک بازگەی خورماتوو، لە رۆژهەڵاتی پارێزگای سەلاحەدین، هێرشی ئامسانی کراوەتە سەر، بەڵام تاوەکو ئێستا هیچ زانیارییەک لەبارەی زیانە گیانی و ماددییەکان ئاشکرا نەکراوە.