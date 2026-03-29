ئوردن سەرکۆنەی هێرشەکەی سەرماڵی نێچیرڤان بارزانی دەکات

پێش 7 خولەک

ئوردن سەرکۆنەی هێرشەکەی سەر ماڵی نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە دهۆک کرد و بە پێشێلکردنی سەقامگیریی وڵاتەکەی ناوبرد.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 29ـی ئاداری 2026، وەزارەتی دەرەوەی ئوردن لەبارەی هێرشەکەی سەر ماڵی نێچیرڤان بارزانی راگەیەندراوێکی بڵاوکردەوە و تێیدا هاتووە، بە ئامانجگرتنی شوێنی نیشتەجێبوونی نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە پارێزگای دهۆک بە هێرشێکی قبوڵنەکراو و پێشێلکردنی ئاسایش و سەقامگیریی عێراق دەزانین.

لە راگەیەندراوەکەدا، ئوردن پشتیوانی خۆی بۆ ئاسایش و سەقامگیری عێراق و هەرێمی کوردستان دووپات دەکاتەوە.

رۆژی شەممە، 28ـی ئاداری 2026، لە رێگەی فڕۆکەی بێفڕۆکەوانەوە هێرش کرایە سەر ماڵی نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە شاری دهۆک. ئەم رووداوە کاردانەوەی فراوانی ناوخۆیی و نێودەوڵەتیی لێ کەوتەوە.

لەسەر ئاستی ناوخۆ، محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆکوەزیرانی عێراق، لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا لەگەڵ نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، سەرکۆنەی هێرشەکەی کرد و فەرمانی پێکهێنانی تیمێکی هاوبەشی ئەمنی و تەکنیکی دا بۆ لێکۆڵینەوە لە رووداوەکە و دەستنیشانکردنی تاوانباران.

هەروەها لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی، کونسوڵخانەی ئەمریکا لە هەولێر بە تووندی هێرشەکەی سەرکۆنە کرد و بە پەلامارێکی راستەوخۆ بۆ سەر سەروەری و سەقامگیریی عێراقی وەسف کرد. لە هەمان کاتدا عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران و سوپای وڵاتەکەش سەرکۆنەی هێرشەکەیان کرد و رایانگەیاند، ئەم کارە پێشێلکردنی یاسا نێودەوڵەتییەکانە.