شاخەوان عەبدوڵڵا: لایەنەکان هاوڕان دۆخی ئێستا بۆ هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار گونجاو نییە

سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی لە پەرلەمانی عێراق رایگەیاند، بەهۆی دۆخی ئێستای ناوچەکە و نەبوونی رێککەوتنی سیاسی، هەڵبژاردنی سەرۆککۆماری نوێی عێراق بۆ کاتێکی دیارینەکراو داوخراوە.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 29ـی ئاداری 2026، شاخەوان عەبدوڵڵا، سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە پەرلەمانی عێراق لە لێدوانێکدا بۆ کوردستان24 رایگەیاند، پرسی هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار تەنیا نییە و بە پرسی هەڵبژاردن و راسپاردنی سەرۆکوەزیرانەوە بەستراوەتەوە، بۆیە بەهۆی نەبوونی رێککەوتنی سیاسییەوە پەرلەمان ئەو پرسە بۆ کاتێکی دیکە دوادەخات.

شاخەوان عەبدوڵڵا ئاماژەی بەوە دا، دوێنێ (شەممە، 28ـی ئاداری 2026)، لەگەڵ زیاتر لە 10 فراکسیۆن نزیکەی سێ بۆ چوار کۆبوونەوەیان ئەنجام داوە، گەیشتوونەتە ئەو بڕوایەی ئەم بابەتانە پێویستییان بە رێککەوتنی سیاسی هەیە و دۆخەکە گونجاو نییە پرۆسەکە بەبێ رێککەوتن بەڕێوە بچێت.

هەروەها روونیشی کردەوە، گرێکوێرەی بابەتەکە لەوەدایە هەرکاتێک سەرۆککۆمار هەڵبژێردرا، دەبێت دەستبەجێ سەرۆکوەزیران رابسپێرێت بۆ پێکهێنانی کابینەی نوێ، بەڵام تاوەکو ئێستا چوارچێوەی هاوئاهەنگی هیچ رێککەوتنێکیان ئەنجام نەداوە و نەیانتوانیوە کەسێک بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران دەستنیشان بکەن.

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا بۆ کوردستان24 جەختی لەوە کردەوە، ئاراستەی دۆخەکە بەو شێوەیەیە پەرلەمان پرسی هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار بۆ ماوەیەکی دیکە دوابخات.

هەروەها گوتی، ئەگەر پەرلەمان پرسەکە دوا نەخات، ناتوانرێت رێژەی یاسایی دانیشتنەکان تەواو بکرێت، چونکە بۆ هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار ئامادەبوونی 220 ئەندام پەرلەمان پێویستە.