حکوومەتی هەرێم زیاتر لە 8 ملیار دینار بۆ هاوبەشانی کارەبا دەگەڕێنێتەوە

وەزارەتی کارەبای حکوومەتی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، لە چوارچێوەی دەستپێشخەریی پاڵپشتیی دارایی بۆ بەکارهێنەرانی سەکۆی دیجیتاڵیی "ئی-پسوولە"، بڕی 8.7 ملیار دینار بۆ هاوبەشانی کارەبا گەڕێندراوەتەوە. ئەم هەنگاوە بەشێکە لە ستراتیژی حکوومەت بۆ هاندانی سیستەمی پارەدانی ئەلیکترۆنی و کەمکردنەوەی تێچووی ژیان لەسەر هاووڵاتیان.

یەکشەممە، 29ـی ئاداری 2026، وەزارەتی کارەبای حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە راگەیەندراوێکی فەرمیدا ئاشکرای کرد، کە لە چوارچێوەی دەستپێشخەریی پاڵپشتیی 20% بۆ بەکارهێنەرانی سەکۆی پارەدانی دیجیتاڵی (ئی-پسوولە)، بڕی 8.73 ملیار دینار بۆ هاوبەشانی ماڵان گەڕێندراوەتەوە.

بە پێی زانیارییەکانی وەزارەت، زۆربەی هاوبەشانی ماڵان لە پسوولەی مانگی شوباتدا (مانگی 2) لەم پاڵپشتییە سوودمەند بوون و، پرۆسەکە لە مانگەکانی داهاتووشدا بۆ ئەو هاوبەشانەی دیکەش بەردەوام دەبێت کە سیستەمی دیجیتاڵی بەکار دەهێنن، حکوومەت جەخت دەکاتەوە کە پابەندە بە جێبەجێکردنی تەواوی ئەم پاڵپشتییە داراییە بۆ هەموو هاوبەشانی ماڵان.

داتا و ئامارە سەرەکییەکانی پاڵپشتیی 20%:

-کۆی گشتی پارەی گەڕاوە: 8.73 ملیار دینار.

-ژمارەی هاوبەشانی سوودمەند: 218,095 خێزان.

-تێکڕای بڕی داشکاندن بۆ هەر هاوبەشێک: 40,000 دینار.

-ژمارەی ئەو هاوبەشانەی پسوولەکەیان بووەتە سفر: 15,507 هاوبەش.

وەزارەتەکە ئاماژەی بە پێشکەوتنە بەرچاوەکانی "پرۆژەی ڕووناکی" کردووە. تاوەکوو ئێستا نزیکەی 4.5 ملیۆن هاووڵاتی، کە دەکاتە زیاتر لە 70%ـی دانیشتووانی هەرێمی کوردستان، بوونەتە خاوەنی کارەبای 24 کاتژمێری.

ئامارەکان دەری دەخەن کە بەهۆی نرخە نوێیەکان و جێگیربوونی کارەبای نیشتمانی، 80%ـی هاووڵاتییان (بە تایبەت کەمدەرامەتان) تێچوویەکی کەمتریان دەکەوێتە سەر، بەراورد بەو پارەیەی پێشتر بۆ مۆلیدە ئەهلییەکان و کارەبای حکوومەت خەرجیان دەکرد.

ئەمەش لە کاتێکدایە مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە تشرینی دووەمی 2024 پڕۆژەی "رووناکی" وەک نەخشەڕێگەیەک بۆ دابینکردنی کارەبای بەردەوام راگەیاند، دواتر لە ئایاری رابردوو، ئەنجوومەنی وەزیران بە کۆی دەنگ پڕۆژەکەی پەسەند کرد.

ئامانجی سەرەکیی پڕۆژەکە ئەوەیە کە تا کۆتایی ساڵی 2026، کارەبای 24 کاتژمێری بگەیەنرێتە سەرجەم ماڵ و شوێنە بازرگانییەکانی کوردستان، کە ئێستا سەنتەری هەموو شارەکان لەم خزمەتگوزارییە سوودمەند بوون.