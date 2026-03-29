شاخەوان عەبدوڵڵا: لە نێو پەرلەمانی عێراق عەقڵیەتێکی شۆڤێنی و دیکتاتۆری هەیە

سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی لە پەرلەمانی عێراق رایگەیاند، کە حکوومەتی فیدراڵ بە تەواوی ئاگاداری ئەو لایەنانەیە کە بە مووشەک و درۆن هێرش دەکەنە سەر هەرێمی کوردستان، بەڵام بەهۆی ئەوەی ئەو هێزانە خۆیان لە دەوڵەت بە گەورەتر دەبینن، بەغدا ناتوانێت رێگرییان لێ بکات. ناوبراو هێرشەکانی ئێرانی بە غەدرێکی گەورە ناوبرد و رەخنەی توندی لە عەقڵییەتی شۆفینیی ناو پەرلەمانی عێراق گرت.

یەکشەممە 29ی ئاداری 2026، شاخەوان عەبدوڵڵا، سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی لە پەرلەمانی عێراق لە سۆران لە کاتی سەردانیکردنی خێزانی پێشمەرگە شەهیدەکان، کە لەم دوایانە لە دوو هێرشی مووشەکی ئێران کرانە ئامانج، کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانی ئەنجامدا.

شاخەوان عەبدوڵڵا گوتی: هەر وەکوو سەرۆک بارزانی دووپاتی کردووەتەوە، هەرێمی کوردستان بەشێک نییە لەو جەنگی ئێستا ناوچەکەی گرتووەتەوە؛ هاوکات سیاسەتی هەرێم بە ئاراستەی ئاشتیی و سەقامگیریی ناوچەکەیە.باسی لەوەش کرد، ئەو هێرشانەی کراوەتە سەر ئەو پێشمەرگانە غەدر و تاوانێکی گەورەیە و هیچ پاساوێک هەڵناگرێت.

ئاماژەشی دا، حکوومەتی عێراق ناسنامەی ئەو کەسانە دەزانێت کە بە درۆن و مووشەک هێرش دەکەنە سەر هەرێمی کوردستان، بەڵام ناتوانێت هیچیان لەگەڵ بکات، چونکە ئەو هێزانە خۆیان پێ لە حکوومەتی عێراق گەورەترە.

سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی لە پەرلەمانی عێراق ئاشکراشی کرد، داوایەک بۆ دانیشتی پەرلەمانی عێراق لەبارەی هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار هەیە، بەڵام دیدگای ئێمە وایە کە لە قۆناغی ئێستا هەڵبژاردنی سەرۆکوەزیران گرنگترە، هاوکات لای زۆربەی سەرکردە سیاسییەکانی عێراق وا بڕیار دراوە کە سەرۆککۆمار و سەرۆکوەزیران بەیەکەوە هەڵبژێردرێت.

گوتیشی: لە نێو پەرلەمانی عێراق عەقڵیەتێکی شۆڤێنی و دیکتاتۆری هەیە؛ هەوڵیاندا رێگری لە خوێندنەوە راگەیەندراوی سەرکۆنەی ئێمە لە هێرشەکەی سەر پێشمەرگە بگرن، بەڵام ئێمە هەر سووربوون لەسەر خوێندەوە؛ هەروەها سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی لە پەرلەمانی عێراق رەخنە لە سەرۆکی پەرلەمان دەگرێت و رایگەیاند، نابێت سەرۆکی پەرلەمان بە نەفەسێکی حزبیانە و لاین گرانە بڕیار بدات.