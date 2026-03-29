وەزارەتی پێشمەرگە ئەفسەر و پێشمەرگەکان ئاگادار دەکاتەوە

وەزارەتی پێشمەرگەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان تەواوی پێشمەرگە و ئەفسەران ئاگادار دەکاتەوە لە پێدانی زانیاری بە دەزگاکانی راگەیاندن.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 29ی ئاداری 2026، وەزارەتی پێشمەرگە رایگەیاند، لێدوان و پێدانی زانیاری بە راگەیاندنەکان لەلایەن فەرماندە، ئەفسەران و پێشمەرگەکانەوە بە هەموو شێوەیەک قەدەغەیە.

ئەم بڕیارە وەک هەنگاوێک بۆ ڕێکخستنەوەی کاروباری سەربازی و پاراستنی زانیارییەکان ناو دەبرێت، کە تێیدا جەخت کراوەتەوە کە هیچ پێشمەرگە و ئەفسەرێک بۆی نییە بەبێ وەرگرتنی مۆڵەتی فەرمی لە لایەنە پەیوەندیدارەکانی وەزارەت، لێدوان بۆ میدیاکان بدات یان زانیاری دەربارەی جووڵە و کاروباری سەربازی بڵاو بکاتەوە.

ئەم بڕیارە لە کاتێکدایە کە وەزارەتی پێشمەرگە بەردەوام جەخت لەسەر پاراستنی نهێنییە سەربازییەکان و پابەندبوون بە دیسپلینی سەربازی دەکاتەوە، تاوەکو رێگری بکرێت لە بڵاوبوونەوەی هەر زانیارییەک کە کاریگەریی نەرێنی لەسەر ئاسایش و سەقامگیری هەبێت.

هەروەها سێشەممە، 24ـی ئاداری 2026، بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی راگەیاندن و هۆشیاریی نیشتمانی لە وەزارەتی پێشمەرگە، لە راگەیەنراوێکدا جەختی لەوە کردەوە، هێنانەژوورەوەی میدیاکان بۆ ناو بارەگا سەربازییەکان و وێنەگرتنی سەنگەرەکان و بڵاوکردنەوەیان لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان بە هەموو شێوەیەک قەدەغەیە.

هەروەها دووپاتی کردەوە، کە پێدانی هەر جۆرە زانیاری و لێدوانێک بە دەزگاکانی راگەیاندن لەلایەن ئەفسەر و پێشمەرگەکانەوە قەدەغەیە و سەرپێچیکاران رووبەڕووی توندترین سزای سەربازی و کارگێڕی دەبنەوە.

بەڕێوەبەرایەتییەکە داوای لە هاووڵاتییان کردووە، هەر پەیج و ئەکاونتێک کە بە ناوی پێشمەرگەوە زانیاریی نهێنی بڵاو دەکاتەوە، لینکیان بۆ بنێرن تا رێکاری یاسایی بەرامبەر بگرنە بەر.

بە پێی راگەیەنراوەکە، پێویستە ئەفسەرانی راگەیاندن و هۆشیاری لە یەكە سەربازییەكان، ئۆپەراسیۆنەکان، هەواڵگری، چاودێریی وردی تەواوی جموجوڵەکانی پێشمەرگە و ئەفسەران بکەن و هەروەها ئەو رێنماییانە بڵاو بکەنەوە.

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی راگەیاندن و هۆشیاریی نیشتمانی، ئاماژەی بەوە کرد، "بە وردی چاودێری سۆشیال میدیا دەكەین بۆ هەر سەرپێچییەك و وەرگرتنی رێكاری سەربازی و یاسایی بە هەماهەنگی لەگەڵ سەرووی خۆمان."