سعوودییە: پشتیوانی لە ئارامی و سەقامگیریی هەرێمی کوردستان دەکەین

وەزارەتی دەرەوەی سعوودییە، نیگەرانی و سەرکۆنەی توندی خۆی بۆ هێرشکردنە سەر بارەگای سەرۆک بارزانی و ماڵی نێچیرڤان بارزانی، دەربڕی.

یەکشەممە، 29ـی ئاداری 2026، وەزارەتی دەرەوەی سعوودییە، لە راگەیەنراوێکی فەرمیدا، بە توندی سەرکۆنەی بە ئامانجگرتنی بارەگای سەرۆک مەسعود بارزانی و شوێنی نیشتەجێبوونی نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان کرد.

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە، کە سعوودییە بە توندی دژی هەموو ئەو دەستدرێژییانەیە کە هەرێمی کوردستان دەکەنە ئامانج و دەبنە هۆی تێکدانی ئاشتی و سەقامگیریی عێراق.

وەزارەتەکە جەختی کردەوە کە سعوودییە هەر جۆرە کارێکی تێکدەرانە کە هەڕەشە بێت بۆ سەر ئاسایشی عێراق رەت دەکاتەوە.

سعوودییە دووپاتی کردەوە، کە هاوسۆز و پاڵپشتی هەرێمی کوردستانە لە پاراستنی ئاسایش و سەقامگیریدا، هەروەها کار بۆ پەرەپێدانی پەیوەندییەکان دەکات بە شێوەیەک کە خزمەت بە بەرژەوەندییەکانی ناوچەکە بگەیەنێت.