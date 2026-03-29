نەتەوە یەکگرتووەکان داوای لێکۆڵینەوە لە هێرشەکەی سەر ماڵی نێچیرڤان بارزانی دەکات

سکرتێری گشتیی نەتەوە یەکگرتووەکان بە توندی سەرکۆنەی هێرشە درۆنییەکەی سەر ماڵی سەرۆکی هەرێمی کوردستانی کرد و داوای کرد لێکۆڵینەوەیەکی ورد و دەستبەجێ لە رووداوەکە بکرێت و ئەنجامدەرانی سزا بدرێن.

یەکشەممە 29ی ئاداری 2026، ستیفان دوژاریک، گوتەبێژی نەتەوە یەکگرتووەکان، لە راگەیەندراوێکدا ئاماژەی داوە، ئەنتۆنیۆ گۆتێرێس، سکرتێری گشتیی نەتەوە یەکگرتووەکان بە توندترین شێوە ئەو هێرشە درۆنییەی شەرمەزار کردووە کە لە 28ی ئاداردا شوێنی نیشتەجێبوونی نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستانی لە پارێزگای دهۆک کردە ئامانج.

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە، سکرتێری گشتی داوا دەکات بە زووترین کات لێکۆڵینەوەیەکی هەمەلایەنە و بێلایەنانە لەم هێرشە بکرێت، تاوەکوو ئەو لایەنانەی بەرپرسیارن لەو کارە رووبەڕووی لێپێچینەوەی یاسایی بکرێنەوە.

نەتەوە یەکگرتووەکان داوای لە هەموو لایەنە سیاسی و کاریگەرەکان کرد کە توندوتیژی بە هەموو شێوازەکانییەوە رەت بکەنەوە و جەختی کردەوە کە پێویستە هەمووان پێکەوە کار بکەن بۆ پووچەڵکردنەوەی هەر هەوڵێک کە بیەوێت سەقامگیری و ئاسایشی عێراق تێک بدات.