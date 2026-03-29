پڕۆسەی خوێندن بە شێوەی ئەلیکترۆنی بەردەوام دەبێت

حکوومەتی هەرێمی کوردستان بڕیاریدا پرۆسەی خوێندن لە سەرجەم قوتابخانە و زانکۆکاندا بکرێتە ئەلیکترۆنی. ئەم بڕیارە کە هەموو قۆناغەکانی خوێندن دەگرێتەوە، وەک ڕێکارێکی کاتی بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ بارودۆخی ئێستا ناوچەکە دەردەچێت.

ئەمڕۆ یەکشەممە 29ـی ئازاری 2026، فەرمانگەی میدیا و زانیاری ڕایگەیاند، کە لەبەر ڕۆشنایی کۆبوونەوەی هاوبەشی وەزارەتە پەیوەندیدارەکان، حکوومەتی هەرێمی کوردستان بڕیاری داوە لەم قۆناغەدا پرۆسەی خوێندن بە شێوازی ئامادەبوونی فیزیکی لە سەرجەم ناوەندەکانی خوێندنی پەروەردە و خوێندنی باڵا ڕابگیرێت.

بەپێی بڕیارەکە، خوێندن بۆ هەموو قۆناغەکان تەنیا بە شێوازی ئۆنلاین و دیجیتاڵی بەردەوام دەبێت. سەرچاوەیەک لە وەزارەتی خوێندنی باڵا بە کوردستان24ی ڕاگەیاند، کە ماوەی پەیڕەوکردنی ئەم شێوازە لە خوێندن نادیارە، بەڵام هەردوو وەزارەتی پەروەردە و خوێندنی باڵا هەفتانە کۆدەبنەوە بۆ هەڵسەنگاندنی دۆخەکە و بڕیاردان لەسەر هەنگاوەکانی داهاتوو.

لە بڕیارەکەدا تەنیا یەک جۆر جیاکاری کراوە، ئەویش وانە پراکتیکییەکانە لە زانکۆکان، کە بڕیارە بە شێوازی ئامادەبوون لە ناو کەمپەسەکاندا بخوێندرێن بۆ ئەوەی زیان بە لایەنی زانستیی قوتابیان نەگات.

لە کۆتایی ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە، کە هەردوو وەزارەتەکە ڕاسپێردراون دەستبەجێ ڕێکاری پێویست بگرنە بەر بۆ جێبەجێکردنی ئەم سیستەمە نوێیە، تاوەکوو هیچ پچڕانێک لە پڕۆسەی پەروەردە و فێربووندا دروست نەبێت.

ئەم هەنگاوەی حکوومەت دوای ئەوە دێت کە لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا بەهۆی پەرەسەندنە ئەمنییەکانەوە، چەندین جار پشووی فەرمی لە ناوەندەکانی خوێندن ڕاگەیەندراوە.