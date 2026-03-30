هاووڵاتییانی رۆژئاوا: ئامانجی هێرشەکانی سەر کوردستان تێکدانی ئارامییەکەیەتی

هاووڵاتییانی رۆژئاوای کوردستان، بە توندی سەرکۆنەی هێرشەکانی سەر هەرێمی کوردستان دەکەن. ئەوان ئامانجی ئەو هێرشانە بۆ تێکدانی سەقامگیریی ناوچەکە دەگەڕێننەوە و پشتیوانیی خۆیان بۆ حکوومەتی هەرێمی کوردستان دووپات دەکەنەوە. .

نەشئەت زازا، ئەندامی نووسینگەی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستانی – سووریا لەبارەی هێرشە یەک لە دوای یەکەکانی سەر هەرێمی کوردستان بۆ کوردستان24 رایگەیاند، "ئەم کارانە لەلایەن گرووپە چەکدارەکانی سەر بە ئێرانەوە ئەنجام دەدرێن و مەبەستیشیان ئەوەیە قەیرانە ناوخۆییەکانی خۆیان بۆ دەرەوە بگوێزنەوە و ئارامیی هەرێمی کوردستان تێکبدەن."

نەشئەت زازا، ئاماژەی بەوە دا، هەرێمی کوردستان نموونەیەکی جوانی پێکەوەژیان و سەقامگیرییە لە عێراقدا، بەڵام ئەم گرووپانە نایانەوێت ئەو ناوچەیە بە ئارامی بمێنێتەوە و دەیانەوێت ئەو ئەزموونە لەناو ببەن.

لەلایەکی دیکەوە شەقامی رۆژئاوای کوردستان و هاووڵاتییانی شاری قامیشلۆ بە توندی دژی ئەو پەلامارانە دەوەستنەوە و پشتیوانیی خۆیان بۆ باشووری کوردستان دووپات دەکەنەوە.

تەیسیر عەبدولعەزیز، هاووڵاتییەکی شاری قامیشلۆیە و دەڵێت، "ئێمە بە هەموو شێوەیەک ئەم هێرشانە رەتدەکەینەوە و قبووڵی ناکەین، بەتایبەتی دەکرێنە سەر هەرێمی کوردستان و بارەگای بارزانی. ئێمە بە دڵ و بە گیان لەگەڵ هەرێمی کوردستانین."

لەلایەن خۆیەوە یاسین بۆزان، هاووڵاتییەکی دیکە، روونیشی کردەوە، دوژمنان دەیانەوێت باشووری کوردستان پەلکێشی شەڕ بکەن. گوتیشی، "ئەوان دەیانەوێت هەرێمی کوردستان تێوەبگلێنن، بەڵام حکوومەتی هەرێمی کوردستان زۆر ژیرانە مامەڵەی کردووە و رایگەیاندووە بەشێک نین لەو ململانێیە."

هەروەها سەربەست بەرفۆ، هاووڵاتییەکی دیکەی قامیشلۆ، جەختی کردەوە، کوردانی رۆژئاوا پشتیوانێکی بەهێزی هەرێمی کوردستانن و بە هەموو توانایەک لە پاڵیاندا دەوەستن..