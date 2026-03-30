ئێران: کارەبای تاران و ئەلبۆرز ئاسایی بووەتەوە

ئەمڕۆ دووشەممە، 30ـی ئاداری 2026، تەلەفزیۆنی فەرمی ئێران بڵاویکردەوە، دوای ئەوەی شەوی رابردوو هێرش کرایە سەر ژێرخانی کارەبای تاران و پارێزگای ئەلبۆرز، ئەمڕۆ کارەبای هەردوو شارەکە ئاسایی بووەتەوە.

جێگری وەزیری وزەی ئێران بە تەلەفزیۆنی ئێرانی راگەیاند، "تۆڕی کارەبای وڵات سەقامگیرە و کێشەکانی تاران و ئەلبۆرز چارەسەر کراون."

عەباس عەلی ئابادی وەزیری وزەی ئێران دوێنێ یەکشەممە رایگەیاند، هێرش کراوەتە سەر دامەزراوەکانی کارەبا لە تاران و پارێزگای ئەلبۆرز.

وەزیرەکە روونیشیکردەوە، لە تاران و کەرەج پچڕانی کارەبا هەبووە و ئاماژەی بەوەدا، "تیمە تایبەتمەندەکانی چاککردنەوە کار بۆ چارەسەرکردنی کێشەکە دەکەن."