بەم زووانە قۆناخێکی دیکەی دابەشکردنی زەوی فەرمانبەران دەستپێدەکات

پارێزگای هەولێر بڵاویکردەوە، کارکردنی قۆناخی یەکەمی پڕۆژەی پشتێنەی سەوزایی گەیشتووەتە کۆتایی، ئاشکراشیکرد، لە ماوەیەکی نزیکدا قۆناخی حەوتەمی دابەشکردنی زەوی فەرمانبەران دەستپێدەکات.

ئەمڕۆ دووشەممە، 30ـی ئاداری 2026، پارێزگای هەولێر راگەیەندراوێکی بڵاوکردەوە تێێدا هاتووە، بەگوێرەی پلانەکان کارکردن لە قۆناخی یەکەمی پشتێنەی سەوزایی هەولێر بەردەوامە، ئاماژەی بەوەشدا، بەشی یەکەمی ئەم قۆناخە لە کۆتاییدایە و بڕیارە سەدان هەزار داری زەیتوون و فستەق بچێندرێن، ئەمە پڕۆژەیەکی زۆر ستراتیژییە و سیمایەکی زۆر جوان و ژینگەیەکی تەندروست بە هەولێر دەبەخشێت.

لە بارەی دابەشکردنی زەوی فەرمانبەران لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە، تاوەکو ئێستا ناوی 82 هەزار فەرمانبەر و سوودمەند گەڕاوەتەوە، راشیگەیاند، لە شەش قۆناخی رابردوودا 38 هەزار پارچە زەوی دابەش کراوە و تیمەکان سەرقاڵی ئامادەکاریین بۆ ئەوەی لە ماوەیەکی نزیکدا قۆناخی حەوتەم رابگەیەنین.