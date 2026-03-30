هەر هاووڵاتییەک پێوەری ئاو ببەستێت داشکاندنی گەورەی لە قەرز بۆ دەکرێت

پێش 31 خولەک

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی ئاو و ئاوەڕۆی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، کە لە سەرەتای مانگی داهاتووەوە ئاسانکارییەکی نوێ بۆ ئەو هاووڵاتییانە دەکرێت کە تا ئێستا پێوەری ئاویان نەبەستووە، بە جۆرێک بەشێکی زۆری قەرزەکانیان بۆ دەبەخشرێت ئەگەر پابەندی بەستنی پێوەرەکە بن.

دووشەممە 30ـی ئاداری 2026، ئاری ئەحمەد، بەڕێوەبەری گشتیی ئاو و ئاوەڕۆی هەرێمی کوردستان، لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ کوردستان24 ئاشکرای کرد، کە بەپێی فەرمانی ئەنجوومەنی وەزیران، پڕۆسەی بەستنی پێوەری ئاوی ماڵان بەردەوام دەبێت، بەڵام لە سەرەتای مانگی نیسان گۆڕانکاریی لە وەرگرتنی قەرزی ئاودا دەکرێت.

بەپێی بڕیارە نوێیەکە، ئەو هاووڵاتییانەی لە ناو سەنتەری شارەکاندان و لە ماوەی ڕابردوودا پێوەری ئاویان نەبەستووە، ئەگەر ئێستا پێوەر ببەستن، ئەوا ئەو قەرزەی لەسەریانە و پێشتر بڕەکەی لە نێوان 40 هەزار بۆ 80 هەزار دینار بووە، داشکاندنی بۆ دەکرێت و تەنیا 20 هەزار دیناریان لێ وەردەگیرێت.

هەروەها ئاری ئەحمەد ئاماژەی بەوەش دا، کە بۆ دانیشتووانی دەرەوەی سەنتەری شارە گەورەکان ئاسانکاریی زیاتر کراوە و بڕی قەرزەکەیان بۆ تەنیا 10 هەزار دینار کەمدەکرێتەوە. بەڕێوەبەری گشتی جەختی کردەوە کە ئەم هەنگاوە لە پێناو بەرژەوەندیی گشتی و کەمکردنەوەی بارگرانی داراییە لەسەر شانی هاووڵاتییان، هاوکات هاندەرێکیشە بۆ ڕێکخستنەوەی بەکارهێنانی ئاو لە ڕێگەی پێوەرەوە.