لە کەرکووک شانۆگەری "لەودیو دەرگا داخراوەکانەوە" نمایشکرا

شانۆگەری "لەودیو دەرگا داخراوەکانەوە"، کە لە دەرهێنانی نەژاد نەجمە، لە کەرکووک لە سەنتەری رۆشنبیری نمایشکرا.

نەژاد نەجم، دەرهێنەری شانۆگەرییەکە، دەربارەی نمایشکردنی ئەو بەرهەمە نوێیەیان بە کوردستان24ی گوت، "ئەو شانۆگەرییە لە فەزایکی ئازادا بەرهەممان هێناوە، کارەکە بە زمانی عەرەبییە و بانگهێشتکراوە بۆ وڵاتەکانی ئوردن و تونس، جگە لە کەرکووک، دواتر لە شارەکانی کوردستان نمایشی دەکەین، هەروەها لەچەند شوێنێکی دیکەش بانگهێشتکراوە وەکو مەغریب و میسر، ئامادەکاری دەکەین بۆ ئەوەی لەچەند وڵاتێک ئەو شانۆگەرییە نمایش بکەین."

نەژاد نەجم ئاماژەی بەوەش دا، "شانۆگەرییەکە باس لەودیو دەرگاکان دەکات کە چی دەگوزەرێت، باس لە بابەتە هەستیارەکانی سەردەمی ئێستا دەکات، که چەندین کاری نەشیاو و توندووتیژی رووبەڕووی خەڵکانێکی بێ تاوان دەبێتەوە، واتە باس لە هەموو بابەتە نائەخلاقییەکان دەکات، ئەو کارە دەرچوونە لە توونڕەوی ئینسان، کە کۆمەڵگە چی بەسەر ئینسانێکی پاک و بێگەرددا دەهێنێت، دواتر دەبێتە کەسێکی تووندوتیژ، بەڵام ئینسان بە پاکی لەدایک دەبێت، ناچار بەکاری تووندوتیژی دەکرێت و دەبێتە کەسێکی ناتەندروست لە کۆمەڵگەدا."

شایەنی باسە، شانۆگەری "لەودیو دەرگا داخراوەکان"، کە لە سینۆگرافیا و دەرهێنانی نەژاد نەجمە، لە نووسینی مەلاک ئەحمەدە و هەریەکە لە هاوسەر ئیدریس و سەلام زەنگەنە و دارا عزەددین رۆڵی تێدا دەگێڕن.