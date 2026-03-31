سەرۆک بارزانی پیرۆزبایی دامەزراندنی هەردوو حزبی شیوعیی عێراق و حزبی شیوعیی کوردستان دەکات

سەرۆک بارزانی لە ساڵیادی دامەزراندنی هەردوو حزبی شیوعیی عێراق و حزبی شیوعیی کوردستان؛ جەخت لە هەماهەنگی و کاری هاوبەشی لایەنە سیاسیەکان دەکاتەوە.

ئەمڕۆ سێشەممە، 31ـی ئاداری 2026، سەرۆک بارزانی بەبۆنەی ساڵیادی دامەزراندنی هەردوو حزبی شیوعیی عێراق و حزبی شیوعیی کوردستان؛ پیرۆزباییەکی گەرمی لە سەرکردایەتی و ئەندام و لایەنگرانی هەردوو حزبەکە کرد و هیوای بەردەوامی و سەرکەوتنی بۆ خواستن.

سەرۆک بارزانی دەڵێت، "لەو بۆنەیەدا پێزانینمان بۆ رۆڵ و قوربانیدانی حزبی شیوعیی عێراق و حزبی شیوعیی کوردستان لە خەباتی گەلانی عێراق و گەلی کوردستان بۆ گەیشتن بە ئازادی و دژایەتیکردنی دیکتاتۆریدا هەیە".

سەرۆک بارزانی لەم یادەدا جەخت لە هەماهەنگی و کاری هاوبەشی لایەنە سیاسیەکان بۆ تێپەڕاندنی کۆسپ و ئالنگارییەکان و دوورخستنی عێراق و هەرێمی کوردستان لە کێشە و ئاڵۆزییەکان دەکاتەوە.

دەقی پەیامی سەرۆک بارزانی بۆ یادی دامەزراندنی هەردوو حزبی شیوعیی عێراق و حزبی شیوعیی کوردستان:

بەناوی خودای بەخشندە و میهرەبان

بەبۆنەی 31ی ئادار ساڵیادی دامەزراندنی هەردوو حزبی شیوعیی عێراق و حزبی شیوعیی کوردستان پیرۆزباییەکی گەرم لە سەرکردایەتی و ئەندام و لایەنگرانیان دەکەم و هیوای بەردەوامی و سەرکەوتنیان بۆ دەخوازم.

لەو بۆنەیەدا پێزانینمان بۆ ڕۆڵ و قوربانیدانی حزبی شیوعیی عێراق و حزبی شیوعیی کوردستان لە خەباتی گەلانی عێراق و گەلی کوردستان بۆ گەیشتن بە ئازادی و دژایەتیکردنی دیکتاتۆریدا هەیە.

لەو یادەدا جەخت لە هەماهەنگی و کاری هاوبەشی لایەنە سیاسیەکان بۆ تێپەڕاندنی کۆسپ و ئالنگارییەکان و دوورخستنی عێراق و هەرێمی کوردستان لە کێشە و ئاڵۆزییەکان دەکەینەوە.

مسعود بارزانی

31ی ئاداری 2026