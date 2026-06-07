بزووتنەوەی گۆڕان: دانا ئەحمەد هیچ سیفەتێکی یاسایی لەناو گۆڕاندا نییە

پێش دوو کاتژمێر

بزووتنەوەی گۆڕانی گردی زەرگەتە روونکردنەوەیەکی بەپەلە بۆ دەزگاکانی راگەیاندن بڵاودەکاتەوە و رایدەگەیەنێت، بەکارهێنانی ناوی "رێکخەری گشتی" لەلایەن دانا ئەحمەد مەجیدەوە نایاساییە و ناوبراو بەپێی بڕیاری دادگا و دامەزراوە فەرمییەکان، هیچ پلە و پۆستێکی لەناو بزووتنەوەکەدا نییە.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 7ـی حوزەیرانی 2026، ، گۆڕانی گردی زەرگەتە لە روونکردنەوەیەکدا کە ئاراستەی دەزگاکانی راگەیاندنی کردووە، رایگەیاند "دەرکەوتنی دانا ئەحمەد مەجید لەژێر ناوی رێکخەری گشتیی بزووتنەوەی گۆڕان، بەپێی یاسا بە 'تاوانی خۆناساندن بە سیفەتێکی تر (انتحال الصفة)' هەژمار دەکرێت."

لە روونکردنەوەکەدا باس لەوە کراوە کە بەپێی نووسراوی فەرمیی (دەستەی دادوەریی هەڵبژاردنەکان لە عێراق) ژمارە 13 کە لە رێکەوتی 23ـی نیسانی 2026 دەرچووە، ناوی دانا ئەحمەد مەجید لە لیستی دەستەی گشتی (هەیئەی عامە)ی گۆڕاندا نییە و بە نایاسایی ناوی تۆمار کراوە.

هەروەها بزووتنەوەی گۆڕان ئاماژەی بە بڕیارێکی پێشووی دادگای تاوانەکانی سلێمانی/1 کردووە (ژمارە 430/ج/2012 لە 24ی تەمموزی 2024، کە تێیدا دانا ئەحمەد مەجید بە شەش ساڵ زیندانی سزادراوە بەتۆمەتی "بەهەدەردانی سامانی دەوڵەت" بەپێی ماددەی 340 لە یاسای سزادانی عێراقی. بەپێی روونکردنەوەکە، ئەم سزایە رێگری یاسایی لێ دەکات هیچ پۆستێکی باڵای حیزبی و حکوومی وەربگرێت.

لە کۆتایی روونکردنەوەکەدا هاتووە "ئێمە وەک ئەندامانی دەستەی گشتی (هەیئەی عامە) رایدەگەیەنین، لە ئێستادا بزووتنەوەی گۆڕان بەهەر دوو باڵەکەیەوە بەپێی یاسا رێکخەری گشتی نییە."

بزووتنەوەی گۆڕان هۆشداری دەداتە تەواوی لایەنەکان و دامەزراوەکان، کە هەر جۆرە مامەڵەیەک لەگەڵ دانا ئەحمەد مەجید بەو سیفەتە، بەرپرسیارێتی یاسایی و سیاسی دەخاتە سەر ئەو لایەنە و مامەڵەیەکی نایاساییە.