قەرارگەی خاتەمولئەنبیا هۆشداریی توند دەداتە ئیسرائیل

"ئیسرائیل بە پشتیوانیی ئەمریکا سەرجەم هێڵە سوورەکانی بەزاندووە"

پێش دوو کاتژمێر

قەرارگەی خاتەمولئەنبیا لە راگەیەنراوێکدا هۆشداریی دایە ئیسرائیل، کە ئەگەر هێرشەکانی بۆ سەر باشووری لوبنان و ناوچەی زاحیەی بەیرووت رانەگرێت، قووڵایی خاکەکەی لەگەڵ لایەنگران و پاڵپشتیکارانیدا رووبەڕووی هێرشی وێرانکەر و گورزی کەمەرشکێن دەبنەوە.

یەکشەممە، 7ـی حوزەیرانی 2026، فەرماندەیی قەرارگەی خاتەمولئەنبیا لە راگەیەنراوێکدا، رایگەیاند: ئیسرائیل بە پێشێلکردنی بەردەوامی ئاگربەست و بە گڵۆپی سەوز و پاڵپشتیی ئەمریکا، لە ژێر بێدەنگیی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیدا، تاوانەکانی دژ بە گەلی مەزڵومی لوبنان رۆژ بە ڕۆژ زیاتر دەکات.

هاوکات دەڵێت: "سەرەڕای هۆشدارییەکانی پێشووی کۆماری ئیسلامیی ئێران، ئیسرائیل بە تێپەڕبوون لە سەرجەم هێڵە سوورەکان و زیادکردنی هێرشەکانی لە باشووری لوبنان، ناوچەی زاحیەی بەیرووتی کردووەتە ئامانج."

فەرماندەیی قەرارگەکە رایگەیاندووە: "پێشتر هۆشداریمان دابوو کە لە ئەگەری بەرفراوانکردنی تاوانەکان لە زاحیەی بەیروت، ئامانجەکانمان لە ناوچە داگیرکراوەکاندا دەپێکین."

لە راگەیەنراوەکەی قەرارگەی خاتەمولئەنبیادا هاتووە: "پێویستە سوپای ئیسرائیل هێرشەکانی بۆ سەر باشووری لوبنان و زاحیە رابگرێت. لە ئەگەری بەرفراوانکردنی هێرشەکانی بۆ سەر ئەو ناوچانە، یان وەڵامدانەوەی کردەوەکانی ئێمە، ڕووبەڕووی گورزی کوشندەتر و پەشیمانکەرەوە دەبێتەوە و هێرشی وێرانکەر دژیان دەستپێدەکەین".

ئەمەش لە کاتێکدایە درەنگانی ئەمشەو، ئێران سێ شەپۆلی مووشەکی ئاراستەی ئیسرائیل کرد و بەو هۆیەوە لە بەشێک لە شارەکانی ئیسرائیل دەنگی تەقینەوەی گەورە بیستران.