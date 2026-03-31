دابەشکردنەوەی بەنزینی حکوومی لە دوو رۆژی داهاتوودا دەستپێدەکاتەوە

بڕیارە لە چەند رۆژی داهاتوودا، دابەشکردنی بەنزینی حکوومی بە نرخی 750 دینار دەستپێبکاتەوە و وەزارەتی سامانە سرووشتییەکانیش لە هەوڵدایە بە تەواوەتی گرفتی بەنزین چارەسەربکات.

سەرچاوەیەک لە وەزارەتی سامانە سرووشتییەکان بە کوردستان24ـی راگەیاند، لە دوو رۆژی داهاتوو دابەشکردنی بەنزین بە نرخی 750 دیناری دەستپێدەکاتەوە و پێشبینیش دەکرێت هەفتەی داهاتوو یان لە چەند رۆژی داهاتوو کێشەی دابینکردنی بەنزینی حکوومی بە تەواوەتی چارەسەر بکرێت.

ماوەیەک بەهۆی هێرش و بۆردومانەکانی گرووپە لە یاسادەرچووەکان بۆ سەر هەرێمی کوردستان و ژێرخانی وزەی کوردستان گرفتی سووتەمەنی دروستبووە، بەڵام حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەردەوامە لە هەوڵەکانی بۆ ئەوەی هاووڵاتییان رووبەرووی هیچ گرفتێک نەبنەوە، بەهۆی ئەم هەڕەشانە، کێشە بۆ دابینکردنی بەنزینی حکوومی بە نرخی 750 دیناری دروستببوو.