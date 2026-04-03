حەمە رەئوف کەرکووکی دوو بەرهەمی نوێ بڵاودەکاتەوە

2026-04-03 15:26

حەمە رەئوف کەرکووکی، هونەرمەندی گۆرانیبێژی کورد، دوو بەرهەمی نوێ بە ناوەکانی " ئەستێرە" و "رابردووی جاران" بەمزووانە بڵاودەکاتەوە.

هەینی، 3ی نیسانی 2026، حەمە رەئوف کەرکووکی، دەربارەی بڵاوکردنەوەی دوو بەرهەمە نوێیەکەی بە کوردستان24ی گوت، "هەردوو بەرهەمەکەم، بە شێوازێکی هونەری تایبەت و لەسەر بنەمای میراتی میوزیکی رۆژهەڵاتی و کلاسیکی کوردی پێشکەش کراون، هەروەها ئەم دوو بەرهەمە بە مەبەستی پاراستن و دەوڵەمەندکردنی ئەرشیفی گۆرانی کوردییە و بەخشینی رەهەندێکی نوێیە بە بەرهەمە هونەرییەکان، کە تۆمار و بەرهەمهێنراون."

حەمە رەئوف کەرکووکی گوتیشی، "بەرهەمی یەکەم بە ناوی "ئەستێرە هونراوە" لە تێکستی ناسری حوسامییە و لە ئاواز و میوزیکی خۆمە، بڵند قەرەداخی کاری میکس و ماسترینگی بەرهەمەکەی کردووە. ریکۆرد و میکسینگ و سەرجەم کارە فەنّییەکانی تۆمارکردن لەلایەن بڵند قەرەداخی ئەنجام دراوە. هەروەها بەرهەمی دووەم بە ناوی "رابوردوی جاران"، لە تێکستی دیار هەڵەبجەییە و لە ئاواز و میوزیکی خومە، عومەر عەبدوڵڵا کاری مێکس و ماسترینگی بەرهەمەکەی کردووە."

ئەو هونەرمەندە باس لە شێوازی هەردوو بەرهەمەکەی دەکات و دەڵێت، "هەردوو بەرهەمەکە بە شێوازی میوزیکی رۆژهەڵاتی و کلاسیکی شێوە نوێ تێکەڵ کراون، کە ئەمەش نیشانەی هەوڵی بەردەوامیی منە بۆ گەیاندنی میوزیکی کوردی بە قۆناخێکی نوێ و پاراستنی رەگەزی سەرەکی و رەسەنی هونەری کوردی. هەروەها ئەم شێوازە تێکەڵکراوە وای کردووە بەرهەمەکان لە نێوان کۆن و نوێدا هاوسەنگییەکی هونەری دروست بکەن."

حەمە رەئوف ئاماژەی بەوەش دا، "لە روانگەی هونەرییەوە، ئەم بەرهەمانە دەتوانن وەک قۆناخێکی نوێ لە کارەکانی من ببینرێن، کە تێیدا هەوڵ دراوە هەست و مێژوو و زمان و هۆنراوە بە یەکەوە ببەسترێنەوە. ئەم جۆرە بەرهەمانەش رێگایەکە بۆ بەردەوامبوونی رۆحی میوزیکی کلاسیکی کوردی لە ناو گۆڕانکارییە هونەرییە نوێیەکان دا."

ئەو هونەرمەندە ئەوەشی خستەروو، "ئەم دوو گۆرانییەم، نیشانەی هەنگاوێکی نوێن بۆ بەردەوامیی و گەشەپێدانی میوزیکی کوردی، کە لە نێوان رابوردوو و ئێستادا پلەیەکی هونەری تایبەتیان هەیە و دەتوانن ببن بە بەشێک لە ئەرشیفی گرنگی هونەری کوردی لە داهاتوودا."

حەمە رەئوف کەرکووکی، هونەرمەندی گۆرانیبێژی کورد، لە ساڵی 1956 لە کەرکووک لەدایک بووە و ئێستا دانیشتووی شاری سلێمانییە. یەکەمین گۆرانیشی بە ناوی "ئەی خەجێی خەجان" تۆمار کردووە. ئەو هونەرمەندە خاوەنی چەندین گۆرانی تۆمارکراوە و هەواداری تایبەت بەخۆی هەیە.