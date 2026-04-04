ئیبراهیما قۆناغێکی دیکە لە کڕیارەکانی دوور دەکەوێتەوە
ئیبراهیما کۆناتی بەرگریکاری فەڕەنسی یانەی لیڤەرپوولی ئینگلاند، بەهۆی ئاستە بەرزەکەی بووەتە ئامانجی چەند یانەیەکی گەورەی ئەوروپی، بۆیە بەرپرسانی یانەکەی لە هەوڵی ئەوەدان پێشکۆتایی هاتنی ئەم وەرزە گرێبەستەکەی بۆ چەند وەرزێکی دیکە نوێ بکەنەوە.
لە ماوەی رابردوو دەنگۆیەک هەبوو بەرپرسانی یانەی ریاڵ مەدرید چاویان بڕیوەتە ئیبراهیما بەرگریکاری فەڕەنسی یانەی لیڤەرپوول، بۆیە بەرپرسانی یانەکەی ناچار کردووە گرێبەستەکەی نوێ بکەنەوە. رۆژنامەی ئاتلێتیک بڵاویکردەوە قۆناغێکی نوێ لە پرۆژەی نوێکردنەوەی بەرگریکاری فەڕەنسی رێدز دەستپێدەکات.
ئەو سەرچاوەیە بڵاویکردەوە بەرپرسانی یانەی لیڤەرپوول سەرقاڵی ئەوەن، پرۆژەیەکی بەهێز ئامادە بکەن بۆ ئەوەی کۆتایی بە پرۆژەی نوێکردنەوەی بەرگریکاری یانەکەیان بهێنن، بۆیە پێشبینی دەکرێت هەر لەم مانگە گرێبەستی ئیبراهیما نوێ بکرێتەوە.
ماوەیەکە گفتوگۆکان لە نێوان بەرێوەبەری کارەکانی ئیبراهیما کۆناتێ و بەرپرسانی یانەی لیڤەرپوول دەستی پێکردووە، هەردوولا ئارەزووی خۆیان بۆ مانەوەی یاریزانە راگەیاندووە، بۆیە بە ئەگەرێکی زۆرەوە کۆناتی ساڵانێکی دیکەش لەگەڵ یانەی لیڤەرپوول بەردەوام دەبێت.